Što Chris Pine misli o filmu 'Wonder Woman'?

Još jedna u nizu superjunakinja ponovno osvaja srca gledatelja diljem svijeta – Chris Pine je otkrio kako je biti dio te priče.

On tumači Stevea Trevora, muškarca zbog kojeg je Diana i otišla iz Themyscire. 'On je osoba koja je u životu prošla puno stvari, nagledao se rata i to ga je obilježilo. Ovaj film zanimljiv je jer svaki od likova ima prizmu kroz koju poima svijet,' objasnio je Pine u jednom intervjuu.

Amazonka koja će se morati snalaziti među 'običnim smrtnicima' desetljećima je bila uzor djevojčicama, a sada, reizdanjem priče, njezina slava neće biti upitna. 'Gal Gadot je genijalna – predivna je, visoka, jaka i njezina vas prisutnost obuzme. Jednako tako, njezina otvorena i topla osobnost je nešto što je stavlja u jukstapoziciju s Wonder Woman.'

