Mayim Bialik objasnila zašto smo ponekad nostalgični!

ZNANSTVENA PERSPEKTIVA

Osim što je zabavna, ona na jednostavan i simpatičan način može objasniti kako funkcionira naš mozak.

Razlog tome je opće poznat - Bialik ima doktorat iz neuroznanosti! Iako je trenutno poznatija po ulozi u Teoriji velikog praska, svoju prvu struku nije zaboravila.

Odlučila je stoga objasniti obožavateljima zašto ponekad osjećaju nostalgiju – „Jedan od razloga zašto su nam neka sjećanja mnogo draža od drugih je zato što ih vežemo uz neke emocije,“ tumači Mayim. Nadalje, objašnjava kako naše emocije zapravo izvlače sjećanja koja zatim svjesno, ili nesvjesno, prizivamo svijesti.’

‘Mislim da ljudi to osjećaju kada je u pitanju moja serija Blossom – ponekad ćete se bolje prisjetiti nečega jer uz to doba ili događaj vežete pozitivnu i sretnu misao.’ Bialik je zatim spomenula kako je različite generacije pamte iz različitih serija te da je upravo to zanimljivost nostalgije te da se zbog toga osjeća staro.