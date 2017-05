Hugh Jackman: 'Stvarno nisam imao pojma da postoji životinja koja se zove wolverine!'

PRIZNAO GREŠKU

Ipak, mi mu ne zamjeramo - i nama je ovo prvi glas!

Jackman je u jednom od nedavnih intervjua priznao kako se prije 17 godina kada je krenuo snimati X-men franšizu, pošteno osramotio. Naime, kada je potpisao ugovor koji ga je obvezao na ulogu Logana odnosno Wolverina, želio se što bolje pripremiti za ulogu.

To ga je dovelo to pregledavanja sati i sati dokumentarca i filmova o vukovima a jedan element njihova hoda odlučio je i primijeniti u ulozi. „Redatelj Bryan Singer me pitao zašto hodam tako neobično i smješno. Nkon što sam mu objasnio svoj pothvat on mi se nasmijao i rekao da to nema nikakve veze s vukovima.“ Ispričao je Jackman. Naime, glumac je tada saznao da zapravo postoji životinja koja se naziva wolverine te da dolazi iz porodice lasica. „Stvarno nisam imao pojma da tako nešto postoji!', priznao je simpatični Hugh. Radi se o životinji smeđe bolje koja živi u hladnim krajevima poput Aljaske, Kanade i Rusije a zovu se još i Gulo gulo životinje ili 'tvoro-medvjedi.' Slavnog glumca gledajte u filmu Pravi čelik koji je na rasporedu u nedjelju 20 sati na RTL-u!