'Maleni Anđelo je moj favorit - ima pet godina i matematički je genije!'

Jedan od hrvatskih predstavnika u polufinaliu 'Superljudi' biti će i 30-godišnji frizer Denis Hojnik koji nam je otkrio kada je počeo s penjanjem, kako izgleda njegov idealan dan te znali ikakvu novost o pljački časne sestre koju je pomogao obustaviti u siječnju ove godine.

Otkud ljubav za penjanjem, koliko se dugo time bavite?

Ljubav se rodila prije 10 godina, a sada mi je žao što nisam krenuo s penjanjem i prije. Prijatelj me upoznao s ovim poslom, a kako sam iz Slovenije, nekako mi je došlo prirodno. (smijeh)

Gdje vježbate?

U Zagrebu vježbam na nekoliko mjesta, među kojima najčešće na Velesajmu.

Opišite nam svoj idealan dan.

Idealan dan počinje buđenjem u sedam u jutro, a odmah slijedi i kava s dragom na balkonu. Zatim buđenje klinaca s kakaom u ruci, oblačenje i spuštanje do vrtića i škole biciklom te početak rada. To zvuči idealno.

Jeste li saznali kakve nove informacije vezane za krađu koju ste u siječnju pomogli zaustaviti?

Ne, nažalost ništa ne znam o dečku koji mi je proklizao kroz ruke. Nisam ništa čuo niti o časnoj sestri čija je torba bila ukradena.

Zašto i kako ste se odlučili prijaviti u show?

Prijateljica mi je ispričala kako se traže ljudi sa zanimljivim sposobnostima i odmah se sjetila moje dobre memorije i penjanja. Nikada do sada se nisam okušao u penjanju s povezom i nikada to još nisam vidio pa sam se odlučio prijaviti i vidjeti kako će to proći.