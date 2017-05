Zahvaljujući ovoj komediji promijenit ćete mišljenje o pčelama

Ne propustite u 13:15 sati na RTL-u!

Čuvajte svoj med jer ova pčela dolazi po ono što joj pripada.

Barry B. Benson sasvim je jedna obična pčela. S diplomom u džepu, Barryju je budućnost u biznisu meda gotovo osigurana, no on smatra da ima sposobnosti koje nadilaze proizvodnju slatkog nektara. Nakon što napusti svoju košnicu, Barry se zaputi u New York gdje upozna cvjećaricu Vanessu Bloome te otkrije da ljudski rod konzumira med u velikim količinama. Šokiran otkrićem, Barry je bijesan što ljudi kradu med od njegovih kolega, koji se toliko trude proizvesti ga.

Nakon popularnih crtića („Preko ograde“, „Mravi“, „Shrek uvijek i zauvijek“, „Shrek“, Shrek 2“) u čijoj su kreaciji sudjelovali, Steve Hickner i Simon J. Smith prionuli su stvaranju još jednog velikog Dreamworskovog animiranog hita za male i velike. Vizualno impresivan, ovaj crtić prvenstveno je osmišljen da nas nasmijava tijekom čitavog svog trajanja, u čemu je u potpunosti uspio. Prepun gegova i šala, „Pčelin film“ gotovo na čudan način funkcionira kao stand-up animirana komedija - možda zahvaljujući Jerryju Seinfeldu, koji je posudio osobnost i glas Barryju.

Nevjerojatan je niz impresivnih holivudskih glumaca koji su dali glas: od Renée Zellweger, Matthewa Brodericka, Johna Goodmana, Chrisa Rocka, Kathy Bates, Berryja Levinsona, Raya Liotte i Stinga do Oprah Winfrey. Hrvatskoj verziji glasove su podarili Ozren Grabarić, Olga Pakalović, Ronald Žlabur, Ivica Zadro, Filip Juričić, Mirko Fodor i Barbara Kolar.

