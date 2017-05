Darko, Luka i Jovan prvi su finalisti 'Superljudi'!

KORAK DO OSTVARENJA SNA!

Nakon prve polufinalne emisije „Superljudi“ razloga za sreću imaju Darko Đorđević, Luka Pirić i Jovan Stević. Oni su, naime, u žestokoj konkurenciji uspjeli izboriti finale te tako dobiti priliku boriti se za nagradu od 25 tisuća eura i titulu „superčovjeka“.

​Darko Đorđević dobio je zadatak za koji su i članovi žirija, Branko Đurić Đuro, Vuk Aleksić, Zrinko Tutić te Anđelka Prpić rekli da je potpuno sulud i nemoguć za izvesti. Naime, Darko je morao zapamtiti 20 ženskih lubanja te potom prepoznati kojoj djevojci odgovara replika lubanje. Članovi žirija te voditelj Momčilo Otašević su izabrali lubanje koje je Darko morao prepoznati te je na kraju u tom zadatku i uspio.

Jovan Stević je već dokazao da je matematički genij, a koliko brzo može obavljati komplicirane matematičke radnje, još je jednom pokazao i u polufinalu. Jovan je morao otključati tri sefa čija je šifra bila točno rješenje zadatka, a uz ovacije publike Jovan je to uspio i napraviti. Luka Pirić iz Rijeke morao je slagati Rubikove kocke zatvorenih očiju dok ga je preplavljivala voda. Naime, njegov zadatak je bio da prvo promotri tri Rubikove kocke koje je počeo slagati u trenutku kada je voda došla do razine 1,2 metra. Prije nego što se oglasio alarm koji je označio kraj vremena za zadatak, Luku je preplavila voda, ali on je uspio u svom zadatku. Jednu kocku je složio bez greške dok je na dvije imao samo jednu greškicu. Publika mu to nije zamjerila te ga je poslala u finale showa.

Zadivljujući su bili i kandidati Jasmin Vujić, Denis Hojnik te Tin Gal, ali u oštroj konkurenciji ipak nisu uspjeli izboriti finale.

Tko će se Darku, Luki i Jovanu pridružiti u finalu Superljudi, saznat će se u petak u 20 sati na RTL-u!