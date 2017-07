Večer znanstvene fantastike na RTL-u!

'ZVJEZDANE STAZE'

Ne propustite prvo putovanje svemirskog broda Enterprise.

Sedam je godina prošlo otkad je 2002. snimljen deseti nastavak filmskog serijala ''Zvjezdane staze'', zasnovanog na kultnoj televizijskoj seriji. Za obožavatelje bila je to duga stanka tijekom koje su se s jedne strane nadali da će se serijal nastaviti, a s druge vjerojatno dvojili oko toga hoće li eventualni nastavak doseći kvalitetu prethodnika.

Priča je sljedeća. Na dan njegovog rođenja, otac Jamesa Kirka (Chris Pine) umire na brodu koji je bio dio posljednje linije obrane protiv tajanstvenog svemirskog broda u potrazi za Spockom, dječakom na planetu Vulcan. Dvadeset i pet godina kasnije, Kirk je mladi buntovnik koji tek treba ostvariti svoj potencijal u zvjezdanoj floti. Upoznaje mladog zapovjednika Spocka (Zachary Quinto), a ubrzo se tvrdoglavi i ponosni mladići sukobljavaju. Iznenada je uzbuna objavljena na Vulcanu pa kadeti – Nyota Uhura (Zoe Saldana), Hikaru Sulu (John Cho), Pavel Chekov (Anron Yelchin), Kirk i Spock u novom USS Enterprise brodu kreću prema planeti.

Poigravati se s nasljedstvom „Zvjezdanih staza“ nezahvalan je i riskantan potez, no u rukama J.J. Abramsa bio je to logičan i smislen slijed. Producent i autor serija „Lost“ i „Fringe“ koja je upravo završila svoje emitiranje u 5. sezoni, te prošlogodišnjeg kinohita „Super 8“, ostao je vjeran sebi i snimio je svojstven i briljantan prequel u kojemu upoznajemo mladu posadu koja tek treba krenuti u brojne zvjezdane pustolovine u Star Track Enterpriseu. Za čitavog trajanja filma akcija i napetost ne posustaju pa slobodno možemo reći da je J.J. Abrams odveo serijal tamo gdje još niti jedan redatelja nije, te ga predstavio novoj, mlađoj generaciji i ujedno ostao vjeran velikom nasljeđu ovog kultnog filmskog serijala. Zahtjevan zadatak producentima filma predstavljao je i odabir skupine glumaca koja će moći odraditi osjetljiv zadatak. Sva sreća, glumački ansambl pokazao se kao pravi pogodak - Chris Pine kao mladi Kirk, Zachary Quinto kao mladi Spock, Zoe Saldana kao Uhura, Karl Urban kao Bones, Eric Bana kao negativac Nero, John Cho kao Hikaru Sulu, Anron Yelchin kao Chekov te izvrsni britanski glumac Simon Pegg („Shaun of the Dead“, „Hot Fuzz“, „Paul“) kao Scotty. U ostalim ulogama pojavljuje se „originalni“ Spock - Leonard Nimoy u ulozi starijeg Spocka, slavna Winona Ryder te Rachel Nichols, koja nosi glavnu ulogu u odličnoj znanstveno-fantastičnoj seriji „Continuum“. J.J. Abrams pokazao se kao veliki talent i autoritet u znanstveno-fantastičnoj produkciji kroz sve svoje realizirane projekte, a nakon pozitivnih kritika i hvalspjeva „Zvjezdanih staza“, bilo je za očekivati da će uslijediti nastavci - „Star Trek Into Darkness“ te "Star Trek: Beyond".

