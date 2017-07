Bruce Willis snimio je napeti triler "First Kill" u kojem glumi policijskog šerifa

novi film

Nakon niza akcijskih uloga, simpatični holivudski glumac prešao je na fizički lakši, ali glumački zahtjevniji žanr.

Kako bi se bolje povezao sa sinom, uspješni broker s Wall Streeta, Will (Hayden Christensen) vodi suprugu Adele (Magi Avila) i sina Dannyja Tyja (Ty Shelton) na odmor u svoj rodni grad. Glavna svrha puta je što Will želi sina odvesti na njihov prvi lovački izlet. Usred šume Will i mali Danny svjedoci su sukoba pljačkaša. Nakon što mu otmu sina, Will je prisiljen pomoći otmičarima u izbjegavanju šerifa (Bruce Willis) i pronaći ukradeni novac iz banke kako bi sinu spasio život.

Pogledajte trailer za film "First Kill":

Brucea Willisa gledajte u znanstveno-fantastičnom trileru „Surogati“ večeras u 22:40 na RTL-u.