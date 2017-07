ELFS Pop Up shop u tek obnovljenom opatijskom kupalištu Angiolina

Promo

Novootvoreni opatijski Pop Up shop najpoznatijeg domaćeg dizajnerskog dvojca ELFS osvaja na prvu, kao i besprijekoran ambijent obnovljenog opatijskog kupališta Angiolina.

Plato ispred Ville Angioline nekad je bilo neprežaljeno kupalište koje je izgorjelo u požaru 1989. godine. Ove je godine zasluženo preuređeno u duhu originala.

Replika drvenih kabina daje retro osjećaj, ali usluga će biti prilagođena modernom posjetitelju. Drveni paviljon sastoji se od prizemlja, kata i terase. U prizemlju su garderobe i kupalište, dok se na ostalim razinama prostiru sunčalište, terasa, bar i ekskluzivni ELFS Pop Up shop.

Posebnost ovog Pop Up shopa je to da se nalazi u sklopu samog kupališta, odnosno plaže, i time modernom posjetitelju, kojem je i namijenjen, pruža vrhunsku uslugu i doživljaj kupnje kakvog se ne bi posramile ni mnoge inozemne mondene lokacije.Ponuda je prilagođena posjetiteljima i njihovim potrebama, pa tako pored kupaćih kostima i ručnika za plažu, za sve one koji odluče nakon kupanja produljiti izlazak u kasne noćne sate, tu su lepršave ljetne haljine, kao i popularni t-shirti za muškarce i žene.

Prva pratilja Miss Universe Hrvatske Elena Jung uživala je na kupalištu te je isprobala aktualnu ljetnu kolekciju koja čini ponudu ovog Pop Up dućana o kojem će se još puno pričati....