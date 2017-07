Otvoren jubilarni Motovun film festival

NA BRDU FILMOVA!

Kratkom svečanošću otvaranja te filmom "Počasni građanin" Mariana Cohna i Gastona Duprata u utorak navečer je na motovunskom trgu počeo 20. jubilarni Motovun Film Festival, koji u ovogodišnjem izdanju donosi osamnaest filmova u glavnome programu s pričama koje sežu od gruzijskih vrleti, argentinske provincije, francuskoga visokog društva do šuma Bugarske i motovunskoga brda.

Film "Počasni građanin" jedan je od najuspješnijih argentinskih filmova prošle godine, a riječ je o komediji o umjetnosti, slavi i malomišćanskoj zavisti.



Islandski hu pratili su zvukovi velikog bubnja u koji su povodom 20. rođendana MFF-a i dugogodišnje suradnje grada, stanovnika i festivala snažno udarili načelnik Općine Motovun Tomislav Pahović te istarski župan Valter Flego. Kolektivno dozivanje gostiju koordinirao je selektor pratećeg filmskog programa zemlje-partnera Islanda pod nazivom Istrand Mike Downey, koji je nazočne podsjetio da je motovunsko jubilarno izdanje također i 48. obljetnica Woodstock festivala te svima poželio jednako dobru zabavu kao što je 1969. vladala legendarnim glazbenim događajem.

U sljedeća četiri dana grad na 277 metara nadmorske visine još jednom će postati centar nezavisnog filma i dobre zabave, a motovunske posjetitelje u srijedu očekuje svjetska premijera dugoiščekivanog dokumentarnog filma Miroslava Sikavice o domoljubnim pjesama iz Domovinskog rata koje su nekad bile glasnije od aviona, tenkova i bombi. U filmu Glasnije od oružja o tome nakon više od dvadeset godina progovaraju tadašnji akteri i živi svjedoci, poput Josipe Lisac, Zrinka Tutića, Jasenka Houre, Vere Svobode i mnogih drugih.



Osim bogatog filmskog programa, vrijeme između projekcija provedite u festivalskom Vrtu gdje ćete svakoga dana, osim mira od festivalske vreve, pronaći mnogobrojne besplatne sadržaje. “Posudite” filmske goste u Ljudskoj videoteci i poslušajte njihovu priču, kontroverznog kazališnog redatelja Olivera Frljića u subotu pitajte što god želite ili kroz Deset priča naučite nešto o bizarnim, zastrašujućim i tragikomičnim životima ljudi od Turske do Rusije čiji je umjetnički izražaj stavljen pod povećalo vlasti.



Svaki dan na terasi ispred hotela Kaštel odvijat će se program Netočno u podne, u sklopu kojeg će se razgovarati s različitim gostima festivala, od frontmena grupe Laibach Ivana Novaka, ovogodišnje dobitnice nagrade Maverick Agnieszke Holland do kultnog queer provokatora Brucea LaBrucea i bivše članice feminističkog antiputinovskovog kolektiva Pussy Riot i ovogodišnje članice žirija, Maše Aljehine.



Usprkos svojih dvadeset odraslih godina, Motovun Film Festival i dalje je u formi - kreativan, zabavan i predan filmskoj kvaliteti. Da je tomu tako, provjerite na Brdu filmova, sve do subote, 29. srpnja.