Val Kilmer: Batman s dramatičnom pričom koja mu je obilježila djetinjstvo

U petak u filmu "Svetac"

Glumac Val Kilmer rođen je prije 57 godina u Los Angelesu, a svoj nešto svjetliji izgled može zahvaliti švedskim genima svoje majke.

Njegovo je djetinjstvo, osim razvoda roditelja, obilježila i velika tragedija. U dobi o d 15 godina njegov mlađi brat se utopio u bazenu.

Glumačku karijeru počeo je u kazalištu, i to radeći kao scenarist i igrajući u predstavi „How It All Began“. 1983. godine pojavio se na Broadwayu u „The Slab Boys“ sa slavnim Kevinom Baconom i Seanom Pennom. Te iste godine ostvario je i prvu ulogu izvan kazališta. Glumio je u jednoj epizodi ABC-jeve edukativne serije o vožnji pod utjecajem alkohola.

Prijelomna točka u njegovoj karijeri dogodila se kada je prihvatio ulogu u filmu „Top Secret!“ u kojoj je igrao američku rock'n'roll zvijezdu. Kasnije je glumio i u kultnom „Top Gunu“ uz Toma Cruisea.

Ipak, u njegovoj karijeri zacijelo je najrazvikanija uloga Batmana u filmu „Batman zauvijek“, u kojem je zapravo zamijenio Michaela Keatona.

Mi ga, pak, gledamo u petak na RTL-u u filmu „Svetac“ u kojem igra uz našeg Radu Šerbedžiju. Film je na programu u 23:20.