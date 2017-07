Je li netrepeljivost između Hilary i Davida samo gluma ili se zbilja ne podnose?

'Obožavaj ili prodaj'

U jutarnjem terminu na RTL-u možete pogledati simpatičnu lifestyle emisiju "Obožavaj ili prodaj".

Ova kanadska uspješnica snima se od 2008. godine. Simpatični voditelji su Hilary Farr i David Visentin.

Hillary je vlasnica tvrtke Hilary Farrs Designs u Torontu i New Yorku. U mladosti se bavila glumom i ostvarila je nekoliko glumačkih uloga od 1972 do 1980. Nakon razvoda i glumačkig izleta Hillary se najviše istaknula kao dizajnerica u Australiji, Velikoj Britaniji, Californiji, New Yorku i Torontu. Omiljena je dizajnerica među poznatim i slavnim osobama, tako je uređivala domove između ostalog Jenni Elfman i Jennifer Hudson.

Hillary smatra da je ulaganje u vlastiti dom mudra ideja bilo da planirate prodavati dom u budućnosti ili ako želite i dalje živjeti u njemu. Smatra da trošenjem novaca na preuređenje doma ne samo da će povećati vrijednost vašeg doma za prodaju već će vam vaš život u njemu učiniti ugodnijim.

Suvoditelj David Visentin sa suprugom Kristom i sinom živu u Ontariju u Kanadi. On je također imao glumačkih izleta kao i njegova kolegica. Iznimno je cijenjen kao agent za nekretnine.

Svojevremeno se šuškalo da se David i Hillary ne podnose na setu međutim na kraju se pokazalo da su to bila samo pusta naklapanja.