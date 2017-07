Najbolji film katastrofe u eteru RTL-a

'Žestoki udar'

Ovo morate pogledati.

Pomolite se i potražite svoje najmilije jer Zemljini su dani odbrojani.

Kada je na zabavi školskog astronomskog kluba otkrio kometu, četrnaestogodišnji Leo (Elijah Wood) nije ni slutio da je započelo posljednje poglavlje povijesti čovječanstva. U potrazi za ekskluzivnom pričom, ambiciozna novinarka Jenny (Tea Leoni) nanjuši priliku u ostavci ministra financija zbog afere s izvjesnom Ellie. No ono što Jenny ne zna je da je Ellie zapravo kometa, poput one koja je prije 65 milijuna godina izbrisala dinosaure s našeg planeta, i da će udariti u Zemlju te izazvati katastrofu neviđenih razmjera. No čovječanstvo neće mirno čekati apokalipsu pa predsjednik SAD-a (Morgan Freeman) najavljuje misiju razaranja komete, a predvodi je kapetan Tanner (Robert Duvall). Kada misija u svemiru doživi neuspjeh, vrijeme je za prijelaz na plan B, koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim...

Epska priča o posljednjim danima našeg planeta suočenog s nemilosrdnom kometom emotivna je i potresna priča o čovjeku, međuljudskim odnosima, obitelji i univerzalnim vrijednostima suočenima s egzodusom. Iako je tema prvenstveno znanstveno-fantastična, redateljica Mimi Leder, koja je slavu stekla akcijskim hitom „Mirotvorac", priču je o posljednjim danima Zemlje učinila pravom realnom dramom preplavljenom emocijama i ispunjenom nijansama sivila koja s jedne strane prati dramu čovječanstva, a s druge krizu duha običnog čovjeka pred armagedonom. Posvećenost detaljima jedna je od velikih vještina poznate redateljice, a najviše dolazi do izražaja u specijalnim efektima pa će nas „Žestoki udar" fascinirati kvalitetnim vizualizacijama u svim scenama - od napetih scena u svemiru i modernih svemirskih letjelica pa sve do šokantnih scena apokalipse. Nije bilo nimalo lako povezati napetost i borbenost „Dana nezavisnosti" s dramom i emocijom „Titanica", no suradnja s oskarovcima Robertom Duvallom, Vanessom Redgrave i Morganom Freeman te mladim snagama Elijahom Woodom („Gospodar prstenova"), Leelee Sobieski („Ivana Orleanska") i Teom Leoni („Jurski Park III") učinila je tu zadaću mnogo lakšom.

