Dodjelom nagrada zatvoren 20. Motovun film festival

Pjevanjem islandske uspavanke, masovnom zdravicom uz tradicionalno islandsko piće brennivín i proglašenjem najboljih filmova, zatvoren je jubilarni, 20. Motovun Film Festival.

Glavnu nagradu, Propeler Motovuna za najbolji film u glavnom programu, osvojio je njemački film Vesternredateljice Valeske Grisebach koji je također osvojio i nagradu FIPRESCI žirija. Najboljim filmom u programu Motovunski kratki proglašen je film Napisano / Nenapisano.



Jednoglasnom odlukom glavnog međunarodnog žirija u sastavu Hrvoje Hribar,Oliver Frljić, Maša Aljehina, Rumena Bužarovska i Anna María Karlsdóttirglavna festivalska nagrada Propeler Motovuna dodijeljena je filmu Vestern uz obrazloženje: To je film koji se uzda u prirodu. Štoviše, onu ljudsku. Film koji kuša vjerovati životu a ne umu, umskim predrasudama i uvjetovanim očekivanjima. Film koji hotimice iznevjerava obrazac koji sam uspostavlja, imenujući se naslovom slavnog žanra. Nijedna predodžba od jučer nije pouzdana danas. Pa niti ona o malom i velikom, civiliziranom i zaostalom, kaubojima i indijancima, o konjima, o ženama, koliko o nevjerodostojnim igrama muškaraca. Film za one koji se daju iznenaditi životom.



Međunarodni žiri kritičara u sastavu: Petra Meterc, Mario Slugan i Tadeusz Szczepanski također je najboljim filmom proglasio film Vestern i to uz obrazloženje: Nagradu FIPRESCI dodjeljujemo filmu Vestern Valeske Grisebach, zato što koristi i izvrće žanrovske konvencije kako bi se bavila složenim temama, zato što to čini s vrlo malo riječi, zato što neprekidno pleše na rubu, ali nikad ne posrće te, napokon, zato što daje naturalistički prikaz susreta dva svijeta koji ne podliježe stereotipima.



Najboljim kratkim filmom u selekciji Motovunski kratki po izboru prošlogodišnjeg pobjednika Emmanuela Tenenbauma proglašen je rumunjski film Napisano/Nenapisano redatelja Adriana Silisteanua. Film je osvojio i nagradu od 1000 eura koju dodjeljuje najbolji irski viski Jameson.