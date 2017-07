Uploviti u avanturu znatiželjnog majmuna

'ZNATIŽELJNI GEORGE'

Dobrodošli u svijet znatiželjnog čimpanze!

Čovjek sa žutim šeširom, Ted Shakleford (Will Ferrell) radi u prirodoslovnom muzeju koji ne posluje uspješno. Sin ravnatelja želi muzej sravniti sa zemljom i na njegovom mjestu izgraditi parkiralište, no Ted predloži da iz Afrike donese misterioznu figuru idola koja će sigurno privući posjetitelje. Na žalost, totem se pokaže svega 8 centimetara visok i atrakcija koja neće privući ljude. No sasvim slučajno iz Afrike je donio i nestašnog majmunka kojeg nazovu George.

Prema popularnoj priči Hansa Augusta i Margaret Rey, snimljen je dražesni dugometražni animirani film o avanturama znatiželjnog majmuna, koja će posebno oduševiti najmlađe. Stariji i roditelji naravno da se sjećaju priče u kojoj, baš kako u ovom crtiću napravljenom prema klasičnoj 2D animaciji, nema neprimjerenih i neprikladnih šala koje možda najmlađi neće shvatiti, već samo zabave prikladne za čitavu obitelj koja će svima pružiti dobru zabavu i smijeh. Glasovi su pripali zvijezdama komedije - Willu Ferrellu, Davidu Crossu, Eugeneu Levyju, a tu su i Drew Barrymore i Dick Van Dyke.

