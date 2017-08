Evo zašto Nicole Kidman ne želi poklone za svoj rođendan!

Godine dobro nosi

Australska glumica ove je godine proslavila 50. rođendan i 11. godišnjicu braka s glazbenikom Kiethom Urbanom, a s nestrpljenjem iščekuje i 10. rođendan svoje kćeri Sunday Rose.

Na promociji svojeg novog filma 'Top of The Lake: China Girl' Nicole Kidman s veseljem se osvrnula na prvu polovicu 2017., godinu koja joj je bila puna iznenađenja. Jedna od ponajboljih australskih glumica u lipnju je proslavila 50. rođendan u intimnoj atmosferi uz obitelj i prijatelje. Na upit što joj je bila najveća rođendanska želja, skromno je odgovorila kako joj ništa ne manjka.

„Imam bezbroj razloga za slavlje, ali mi ništa ne nedostaje. Svakodnevno primam zagrljaje, poljupce i ljubav od ljudi koji me okružuju. Ne trebaju mi velike, razuzdane zabave i tulumi do zore, već samo da sam u uz supruga i djecu“, izjavila je Oskarom nagrađena glumica kojoj, unatoč godinama, posao cvjeta. Uz to što samo ove godine snima desetak filmova, njezina televizijska mini-serija 'Male laži', u kojoj glumi uz bok s Reese Witherspoon i Laurom Dern, nominirana je za nekoliko Emmyja. Čini se da se Nicole ne bi trebala brinuti da bi zbog godina mogla izgubiti holivudske uloge.

„Tek sam napunila 50, a godine mi dobro stoje. Ova je godina, i poslovno i privatno, započela nevjerojatno. Najradije bih od sreće zaplakala jer se sve posložilo na jedan čudesan način. Vrlo sam zahvalna na svakom poljupcu, toploj riječi, pa čak i na onima koje počinju s 'oprosti'“, kazala je glumica jednom australskom mediju.

Gledatelji RTL-a ovu lijepu blijedoputu glumicu mogu pratiti i u filmu 'Mirotvorac', u kojem glumi s Georgeom Clooneyjem, a koji će se prikazati u petak 4. kolovoza u 22:45 na RTL-u!