Alisa vas vodi u posve drugačiji svijet!

Alisa u zemlji čudesa

Oscarom nagrađivanu priču o maloj djevojčici iz perspektive fantastičnog Tima Burtona pogledajte večeras u 20:30 sati na RTL-u!

Devetnaestogodišnja Alice Kingsleigh (Mia Wasikowska) nesretna je djevojka. Ožalošćena zbog oca koji je nedavno preminuo i uznemirena zbog čudnog sna koji se ponavlja svaku noć, Alice priželjkuje bijeg od svakodnevnice. Jednog dana Alice se nađe na proslavi organiziranoj u raskošnom vrtu, na kojoj je zaprosi Hamish Ascot. No Alice ne želi brak niti želi živjeti po pravilima koje društvo nalaže pa kako bi pobjegla od neugodnog trenutka Alice potrči uloviti zeca koji trči vrtom. Kada se on zavuče u rupu, Alice ga slijedi ne sluteći da su to vrata u jedan sasvim drugačiji svijet.

U režiji najosobitijeg redatelja i autora današnjice Tima Burtona te prema dobro poznatoj priči Lewisa Carolla nastala je ova raskošna filmska fantazija, koju gledamo večeras u 20:30 sati na RTL-u!

Uz australsku glumicu Miju Wasikowsku, tu se poznata imena Hollywooda – Johnny Depp, Helena Bonham Carter, inače supruga Tima Burtona, Anne Hathaway te sjajni Matt Lucas („Little Britain“) i Stephan Fry, u Burtonovoj viziji priče koja je na Oscarima nagrađena kipićem za najbolji dizajn kostima i najbolju umjetničku kvalitetu produkcije. Film je zaradio nevjerojatnijih milijardu dolara na prodaji kino ulaznica i tako postao jedan od najuspješnijih filmova svih vremena, spektakularno djelo koje je 2016. imalo i svoj nastavak s istom glumačkom postavom.