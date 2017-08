Nespretni inspektor Clouseau nasmijat će vas do suza!

Očekujete neočekivano

Urbenesni Steve Martin u ulozi šašavog francuskog detektiva Jacquesa Clouseaua kreće u lov na lopova kako bi spasio čuveni dijamant - Pink Panther!

Najvrjednija svjetska blaga su ukradena, a posljednji na listi nestalih je čuveni dijamant Pink Panther. Inspektor Dreyfus (John Cleese) okuplja tim međunarodnih stručnjaka i detektiva kako bi se neprocjenjivi artifakti vratili, a među genijalcima u ekipi istražitelja je i inspektor Jacques Clouseau (Steve Martin), nespretni francuski detektiv koji u konačnici uvijek nekako uspije uloviti lopova.

Nemoguće je izbjeći usporedbe Stevea Martina i Petera Sellersa u ulozi šlampavog inspektora Clouseaua, no možda takve usporedbe nisu poštene prema Steve Martinu. Peter Sellers, kao jedan od najvećih talenta velikog platna, zauvijek će ostati nedodirljiv, no ako je netko bio u stanju filmski serijal Pinka Panthera približiti novom gledateljstvu i pošteno odraditi posao francuskog detektiva, onda je to Steve Martin. Jean Reno i Emily Mortimer ponavljaju uloge Clouseauovog partnera Pontona te Clouseauove simpatije Nicole iz prvog dijela iz 2006. Ovoga puta u ulozi inspektora Dreyfusa našao se legendarni montypytonovac John Cleese, a ostale uloge pripale su Andyju Garciji, Alfredu Molini, Jeromyju Ironsu, Yukiju Matsuzakju i bolivudskoj ljepotici Aishwaryi Rai.

