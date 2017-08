Najpoznatiji mačak na svijetu kreće u veliku avanturu!

Garfield ima dvojnika?

U drugom dijelu priče o nestašnom mačoru pratimo Garfieldov i Oddijev put koji bez znanja gospodara odlaze u Veliku Britaniju gdje ih čeka avantura u dvorcu mačka s ogromnim bogatstvom.

Jon Arbuckle (Breckin Meyer) planira zaprositi svoju djevojku, doktoricu Liz Wilson (Jennifer Love Hewitt), ali ona uskoro odlazi na poslovni put u London. To mu je prilika da je iznenadi prosidbom u čarobnom glavnom gradu Engleske, no on nije jedini koji krišom želi otputovati na Otok. Garfield (glas Bill Murray) i Odie sakriju se u Jonovu prtljagu i pridruže mu se na putu. Istovremeno, u jednom engleskom dvorcu čita se oporuka Lady Eleanor, u kojoj piše da je čitav zamak ostavila Princu XII. (glas Tim Curry), mačku koji izgleda identično poput Garfielda.

Na tragu prvog dijela, prema stripu Jima Davisa te polusatnoj animiranoj seriji s početaka 80-ih, snimljen je i drugi dio priče o nestašnom mačoru, koji ovaj put sa svojim gospodarom i Odiejem odlazi u Veliku Britaniju gdje ga čeka avantura u dvorcu mačka koji je naslijedio ogromno bogatstvo.

Breckin Meyer kao Jon i Jennifer Love Hewitt kao Liz ponavljaju uloge iz prvog dijela, a dodatno osvježenje i dozu humora je donio sjajni Billy Connolly kao zli nećak Dragis. Odabir glasova i drugih životinja je jako zanimljiv - tu je legendarni Bob Hoskins, Ozzyjva supruga Sharon Osbourne, Jane Horrocks („Absolutely Fabulous“), fantastični Richard E. Grant (“Withnail And I“), Vinnie Jones, Rhys Ifans i drugi.

Garfieldove avanture pratite večeras u 21 sat na RTL-u!