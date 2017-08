Charlijevu mamu i njezinu djevojku Saru, vjerojatno nikad nećemo gledati u istoj seriji

Šteta

Dvije odlične glumice upoznale su je prije više od 10 godina, a svoju romantičnu vezu započele su krajem 2015.

Dvije godine nakon prestanka snimanja serije „Dva i pol muškarca“, Emmyjem nagrađena glumica Holland Taylor vraća se na male krane, u ekraniziranu adaptaciju romana Stephena Kinga „Gospodin Mercedes“.

U intervjuu za Entertainment Tonight, na pitanje je li ikada razmišljala pridružiti se svojoj djevojci Sari Paulson u novoj "Američkoj horor priči: Kult" ili nekom drugom djelu scenarista Ryan Murphyja. Paulson je, naime postala svojevrsna muza Murphyjeva, glumila je u svih sedam sezona "Američke horor priče", kao i u "Narodu protiv OJ Simpsona: American Crime Story". Sedamdesetčetverogodišnja glumica je rekla da "Vjerojatno Ryan Murphy ne sanja o tome da nas dvije nešto zajedno radimo", te objasnila kako nije dobra ideja na set dovoditi stvarne životne partnere.

No, Taylor i nije posebno zainteresirana za pridruživanje ekipi "Američke horor priče", jer ima izrazitu odbojnost prema hororcima. "Stvarno me plaše takve stvari. Smatram da je taj žanr jako uznemirujući, ali neki ljudi imaju apetit za to".

Njezina nadolazeća uloga u televizijskoj adaptaciji "Gospodina Mercedesa" Stephena Kinga prvi je njezin horor projekt u cijeloj karijeri, a uz to je njezin lik "vesele" susjede Ide Silver, zapravo najkomičniji u seriji.

