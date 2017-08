Doris Pinčić Rogoznica na Instagramu se pohvalila novom haljinom!

Lito- u jednoj haljini (i to bas ovoj) od jutarnje kave preko kupanja do vecernjeg izlaska � #BlazenoLito #DaOceTrajatiOsamMiseciBar

A post shared by Doris Pinčić Rogoznica (@dorispincicrogoznica_doda) on Aug 7, 2017 at 7:12am PDT