Od večeras u kinima spin-off prequel 'Annabelle: Početak' s odličnom Mirandom Otto

Za ljubitelje istinske strave i užasa

Pogledajte interaktivni jezivi trailer nadnaravnog trilera o stvarnoj zlokobnoj lutki koju zaključanu strogo čuvaju u američkoj državi Connecticut.

Film „Annabelle: Početak“ nastavak je horora „Annabelle“ koji će nam ispričati kako je nastala ova opaka lutka. Ako niste do sada znali, Annabelle je stvarna lutka koju je majka mlade studentice kupila kad joj je kći upisala fakultet. Kćeri se lutka svidjela pa ju je stavila na ormar. No, ubrzo su ona i cimerica počele zapažati neobične stvari, lutku i papiriće ispisane dječjim rukopisom sve češće su pronalazile po drugim prostorijama u stanu. Uplašene djevojke pozvale su stručnjaka za paranormalno, a on im je rekao da je lutka opsjednuta duhom djevojčice koja je umrla u njihovom stanu, te da im je poručila da joj se sviđaju i kako bi rado ostala u njihovom stanu. One su joj dale dopuštenje misleći da će se tako primiriti, no, uslijedio je još veći broj neobjašnjivih događaja, a lutka je nevjerojatnom silom počela napadati ljude koji su djevojkama dolazili u posjet. Djevojke su stoga pozvale i istražitelje paranormalnih aktivnosti, bračni par Lorraine i Eda Warrena što je djelomično opisano u filmu 'Prizivanja'. Oni su nakon kratkog istraživanja djevojkama objasnili da lutka nije opsjednuta duhom mrtvog djeteta već demonom koji je lagao kako bi se približio djevojkama i opsjeo jednu od njih. Warreni su lutku ponijeli kući, gdje je i danas zatvorena u vitrini njihovog muzeja okultnoga u Connecticutu, a dvaput mjesečno svećenik je dolazi blagosloviti.

Radnja filma 'Annabelle: Početak' započinje nekoliko godina nakon tragične smrti lutkareve kćeri. On i njegova supruga, ugošćuju časnu sestru i djevojčice iz sirotišta. Ubrzo njihov dom postaje poprište jezivih događaja jer se probudilo lutkarevo najgroznije djelo, sablasna kreacija Annabelle.

Australska glumica Miranda Otto svjetsku popularnost stekla je ulogom Eowyn u „Gospodaru prstenova“,

a možete je gledati i u Spielbergovom hitu „Rat svjetova“ sutra u 22:20 na RTL-u.