Prelijepa Viki oduševila obožavatelje novim fotografijama na Instagramu

Мам, зачем ты надела красные? Я ж тебе говорила, что Я сегодня надену красные!!! �� #style @alisaboha #shoes @corsocomo #dress @merry_perry #muah @allabarabashova #photo @kdavliatova.photographer

A post shared by Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) on Jul 20, 2017 at 9:50am PDT