Pobjednik RTL-ovog gastro showa vas poziva na večeru!

Sous vide fileti brancina sa blitvom i krompirom sa cesnjakom na buerre blanc umaku od malvazije #istra #brancin #blitva #ribljejelo #321kuhaj #buerreblanc #malvazija #vecera #SousVide

A post shared by Kristijan Benić (@kikicros) on Jun 14, 2017 at 12:17pm PDT