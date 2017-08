Ovo su najgledaniji video isječci 4. sezone kulinarskog showa!

TOP 3

Koliko lijepih uspomena, trenutaka za pamćenje ali i onih za brisanje zbog suza, loše servirane ili skuhane hrane, grljenja i svađanja… Ovaj put smo pripremili tri najbolja trenutka iz 4. sezone showa „Tri, dva, jedan – kuhaj!“, kako bi vas podsjetili zašto trebate i dalje pratiti omiljeni kulinarski show.

1. Sara zamalo pojela školjku pred žirijem

I oni koji ne gledaju show „Tri, dva, jedan – kuhaj!“ sigurno znaju za savjete poput 'tanjur treba imati priču' ili 'sve što nije jestivo ne smije biti na tanjuru', koje su, gotovo u svakoj emisiji, ponavljali članovi žirija. Taman kada su Anna Mišar i Sara Žderić servirale svoj tanjur pred žirijem i uvidjele svoju pogrešku, Sara je odlučila uzeti školjku, koja je služila kao ukras, te ju pokušala pojesti. Kako je to izgledalo i koja je bila reakcija žirija, podsjetite se sami u priloženom videu.

2. Sanjin povratak u show

Iako je većini natjecatelja, ali i gledatelja, laknulo onog trenutka kada je Sanja Zlatar napustila show zbog privatnog razloga, mnoge je iznenadio njezin povratak. Naime, nekoliko dana nakon izbivanja iz showa, Sanja se vratila pred svoju radnu jedincu, i to s novom partnericom – također bivšom natjecateljicom Morenom Marković. Njezin bivši partner Željko Horvat odustao je od daljnjeg natjecanja, no to nije obeshrabrilo Sanju da nastavi borbu u showu i tim potezom nastavi „dizati živac“ i kandidatima i gledateljima..

3. Tinov odlazak

Tin Mlivić više je puta znao ukrasti svjetla reflektora, a sigurni smo da je većini ostao u sjećanju njegov legendarni odlazak. Taman pred kraj 28. epizode, kada svi gledatelji odbrojavaju posljednje minute showa, 19-godišnji Tin odlučio je šokirati kolege natjecatelje, žiri, gledatelje i sve one koji su tada bili u studiju i režiji – svojim iznenadnim odlaskom.

"Prošlo je već šest tjedana i ja mislim da sam napravio veliki pomak, ali ne dovoljan da bi nastavio ovaj put s Anom. Znam da Ana Tomšić Blažan zaslužuje boljeg partnera, nekog tko je sposobniji, stariji i zreliji u kuhinji. Stoga bih Ani prepustio da nađe novog partnera a ja idem u nove pobjede u neke nove druge pustolovine“, kazao je Tin na kraju emisije.