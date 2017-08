Zloglasni Shawshank: Od nehumane kaznionice koju su planirali srušiti do najpopularnije turističke atrakcije i koncertne dvorane

razvoj turizma zahvaljujući filmovima

Masivno, zloslutno i neugodno zdanje koje, ako ste u blizini Ohija, definitivno vrijedi posjetiti. Cijelom svijetu poznata zbog legendarnog must-see filma "Iskupljenje u Shawshanku“, ova kaznionica je postala jedno od najpopularnijih turističkih odredišta te savezne države.

Zgrada viktorijansko-gotičkog stila izgrađena po uzoru na francuski zamak, površine više od 250.000 kvadratnih metara. Državna kaznionica u Ohiju, lokalno nazvana Mansfield, otvorena je 1896. godine kao popravna ustanova za rehabilitaciju mladih, uglavnom nenasilnih prijestupnika. Njeni zatvorenici trebali su činiti tri stvari: završiti školu, ići u crkvu i naučiti trgovati.

No šezdesetih godina prošlog stoljeća Mansfield se pretvorio u prenapučeno mjesto maksimalno nasilnih muškaraca. 1976. službeno je postao najveći zatvor s 1900 zatvorenika, a do zatvaranja njihov broj je prešao cifru od 2000.

Ustanova je 1990. zbog nehumanih uvjeta zatvorena sudskom odlukom, skoro puno stoljeće od otvaranja.

Tri godine kasnije, redatelj Frank Darabont stigao je s filmskom ekipom kako bi snimio vrhunski film s odličnim Timom Robbinsonom i Morganom Freemanom, zbog čega zatvor posjećuju tisuće posjetitelja godišnje.

Pema riječima Dana Smitha, direktora marketinga, filmaši su dobili nevjerojatne upute: "Učinite sve što želite s tim mjestom, jer kad završite, uništit ćemo sve. "

Nakon završetka snimanja "Iskupljenja u Shawshanku“, Društvo za očuvanje Mansfielda došlo je i spasilo zgradu.

Zatvor je kao mjesto snimanja poslužio za još nekoliko filmova, npr. "Air Force One", "Tango i Cash", te glazbenih spotova, Lil 'Wayneovog "Go DJa" i Anti-Flagovog “This is the New Sound”.

Jedna stvar koju posjetitelji i obožavatelji "Iskupljenja u Shawshanku“ ne mogu vidjeti su ćelije u kojima su Andy i Red boravili. Naime, sve ćelije su okrenute prema vanjskim zidovima, a redatelj je želio da se njih dvojica „vide“, tako da su nadogradili posebne ćelije za snimanje u obližnjoj tvornici.

Zanimljivo je da je pobjednik 9. sezone showa "American Idol" izveo pjesmu "Paranoia" u kapelici zatvora početkom travnja.

Toliko mu se svidjela akustika kapelice da će u istoj 27. kolovoza održati svoj koncert "Lee DeWyze Live from Shawshank".

