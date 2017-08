Hoy a las 18hs por Disney Channel van a poder ver mi participación especial en Soy luna!! #TiniEnSoyLuna por primera vez!!! ❤️ Fue muy emocionante volver al lugar en donde todo comenzó...reencontrarme con tantas personas a las que quiero, con las que viví y aprendí tantas cosas!! Espero que lo disfruten mucho!! Para ver el vídeo completo dejo el link en mi BIO!!! �� Today at 6pm on Disney Channel you can see my special appearance on SoyLuna!! #TiniEnSoyLuna for the first time! It was so emotional for me to go back to where it all began, see so many people who I love, people I lived through so much with and who I learned so much from!! ! I really hope you enjoy it!! Leaving the link in my BIO for you to see complete video!!��

