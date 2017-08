Tom Cruise se već počeo pripremati za snimanje nastavka jednog od najvećih hitova osamdesetih, filma „Top Gun“

ne troši vrijeme

Na RTL.hr mogli ste početkom tjedna čitati kako je prošlog vikenda popularni glumac skakao slobodni pad i trenirao za snimanje filma "Nemoguća misija 6". A već jučer je snimljen kako pohađa satove letenja helikopterom i time se priprema za snimanje filma "Top Gun". Što zaključiti, osim da Tom Cruise ne glumi akcijske uloge, on ih zapravo živi. Svaka čast.

U pauzama snimanja šestog nastavka slavne franšize 'Nemoguća misija', 55-godišnji popularni glumac ne troši vrijeme već pohađa satove letenja helikopterom kako bi se što bolje pripremio za snimanje nastavka legendarnog filma 'Top Gun' čija se premijera predviđa za 2019. godinu.

Nije još poznato hoće li se Tomu Cruiseu pridružiti Val Kilmer, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Tim Robbins i Meg Ryan koji su također glumili u originalnom filmu. Redatelj Tony Scott preminuo je 2012., pa se nagađa da će ga zamijeniti Joseph Kosinski, koji je 2013. surađivao s Cruiseom u filmu 'Zaborav'.

Za one koji se ne sjećaju kultnog akcijskog filma 'Top Gun', uloga mornaričkog pilota Cruisa je u trenu učinila globalnom zvijezdom za kojom su uzdisale sve generacije ženske populacije. Film je na blagajnama širom svijeta zaradio više od 350 milijuna dolara i osvojio Oscara za originalnu glazbu za pjesmu 'Take My Breath Away' grupe Berlin.

Toma Cruisea gledajte u znanstveno-fantastičnom filmu „Rat svjetova“ večeras u 22:10 na RTL-u.