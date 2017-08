Petak je rezerviran za duplu dozu istraga vrhunskih istražitelja - CSI specijal: Bande

večeras u 00:15!

Pogledajte posebno izdanje od dvije epizode najpoznatije kriminalističke franšize u kojem će tim forenzičara iz New Yorka rješavati dva posebna slučaja zločinačkih skupina.

U duploj epizodi specijala odlazimo u New York, gdje tamošnji najbolji forenzičari istražuju ubojstvo modernog Indiane Jonesa, arheologa koji je posvetio svoj život traganju za skrivenim blagom. Time se Mac i njegov tim nađu u nesvakidašnjem avanturističkom svijetu skupine arheologa koji traže skrivene vrijedne artefakte i putuju svijetom. No čini se kako, osim skrivenih artefakata, arheolozi skrivaju i pokoju tajnu. Za to vrijeme, rijetki i vrijedni grčki novčić, koji je ubijeni arheolog imao kod sebe, odvede Stellu do Grčke ambasade, gdje su spremni na sve poteze kako bi ga prisvojili. U idućoj epizodi Čovjek osumnjičen za ubojstvo bježi pred policijom, a potjera neočekivano završi njegovom smrću. No istraga tek počinje kada na mobitel mrtvog osumnjičenika stigne SMS poruka. Tragovi CSI tim vode do skupine partijanera koji konzumiraju afričke bobice, poznate kao „čarobno voće“. Za to vrijeme, Macu prilazi kći nedavno ubijene žene i donosi mu ključan dokaz za rješavanje slučaja.

„CSI specijal: Bande“ gledajte večeras u 00:15 na RTL-u.