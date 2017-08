Popularna voditeljica Ellen doživjela buling zbog kojeg je bila na antidepresivima

gnjev vas slabi

Kada vam u životu krene i počnete biti uspješni, često se dogodi da vam svi, pa čak i najbliži okrenu leđa. Poznata voditeljica, preživjela je najgore razdoblje i iz iz njega izašla jača i mudrija no ikad.

Ellen DeGeneres jedna je od najomiljenijih ljudi u Hollywoodu, ali to nije uvijek bilo tako. Zapravo, nakon što je 'izašla iz ormara' i pojavila se na naslovnici časopisa TIME 1997., svi su se okrenuli protiv nje. "Preselila sam se iz L.A.-a, pala u tešku depresiju, posjećivala sam terapeuta i prvi puta u životu morala piti antidepresive, bilo je zastrašujuće i usamljeno", prisjeća se. "Sve koje sam poznavala 30 godina bili su iz poslovne branše i odjednom nisam imala nikog, bila sam ljuta, osjećala svo to nepoštenje, jer bila sam ista osoba koju su svi oduvijek poznavali."



Ellen koja je na naslovnici rujanskog izdanja časopisa Good Housekeeping, nakon 'pada' počela je vježbati, meditirati i ponovno pisati. "Polako sam počela izlaziti iz začaranog kruga. Bez obzira što nikad nije zaborvila tko me sve 'napustio', svima sam oprostila. Shvatila sam da više to ne želim. Posao je posao, a ono što sam učinila bilo je kontroverzno u to vrijeme. Gnjev i agresivnost vas slabe, jer oduzimaju toliko energije i držite vas na mjestu. Ljubaznost je snaga koja vas čini spokojnim. Ne znam što ljudi govore o meni, a ne želim ni znati, jer me ne zanima. Moj je moto: 'Činim sve što mogu, možeš biti sa mnom ili ne. To je mantra koju sm usvojila rano u svojoj karijeri."

Komičarka se podsjeća: "Kad sam počela sa stand-upom, ljudi su mi govorili da budem jača i zločestija, ali to nisam ja. Nije to moj stil humora."



DeGeneres je ostala vjerna samoj sebi i cijenila je kad su drugi ljudi poticali tu odluku, jer vjeruje u zlatno pravilo i prvu moralnu normu: "Činite ono drugimašto biste htjeli da drugi čine vama."



"To je način na koji bismo svi trebali živjeti", rekala je Ellen. "Ako to ne činimo, nastaje kaos."



"Kada nešto ne razumijete, pretvori se u napad", dodala je. "Strah ljude potiče da se brane, da budu agresivni i prosuđuju, ali kad shvatite da smo svi različiti i da su naše osnovne potrebe svima iste, jer svi želimo ljubav, sigurnost i razumijevanje, onda je lako biti ljubazni".

