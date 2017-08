Objavljen je šokantni trailer za novi film Josha Duhamela 'The Show'

Pogledajte trailer novog filma uspješnog redatelja Giancarla Esposita koji se bavi time što su ljudi sve spremni učiniti kako bi dobili '5 minuta slave' i zašto pred kamerama 'povilene', nakon kojeg se samo možemo nadati da neke moralne norme ipak nikad neće biti poljuljane.

U pomalo mučnom trileru 'The Show' redatelja Giancarla Esposita, koji je režirao uspješnu seriju "Breaking Bad“, Josh Duhamel tumači ulogu Adama Rogersa, voditelja reality showa koji se nađe u vrlo nezavidnoj situaciji. Rogers je domaćin reality emisije koja završi pokušajem ubojstva, naime u finalu drugoplasirana kandidatkinja upuca pobjednicu.

Zahvaljujući Rogersovoj brzoj reakciji, on postaje "nacionalni junak", a producentima televizijske kuće pada na pamet mahnitna ideja za budući reality show: Što ako su ljudi spremni eliminirati, tj. stvarno ubiti svoju konkurenciju pred publikom uživo? "S pravnog gledišta, niti mreža niti producenti ne mogu biti odgovorni", kaže izvršni direktor tijekom sastanka upravnog odbora u traileru.

U filmu glumi i odlična Famke Janssen najpoznatija po svojoj ulozi u franšizi "X-Men". Radnja filma "The Show" odvija se u distopijskom SAD-u u sadašnjem vremenu.

Josh Duhamel je objavio na svom Twitter profilu kako do sada nikad nije igrao takvu ulogu, te da se pripremimo na uznemirujuće scene:

My new film #TheShow comes out Sept 15. It's nothing like I've done before. @quiethandfilm directed. Warning: Prepare to be disturbed. https://t.co/n0NYekNHJ7