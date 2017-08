Isla Fisher otkrila tajnu dugovječnosti veze i braka sa Sachom Baronom Cohenom

već su 15 godina zajedno!

Zgodna riđokosa glumica nikada javno ne priča o svom privatnom životu, ali je ipak otkrila jednu 'sitnicu', da je nju i nevjerojatnog joj supruga povezao isti studij, i to, vjerovali ili ne, na akademiji za klaunove.

Zanimljiv glumački par, Isla Fisher i Sacha Baron zajedno su čak 15 godina, od toga 7 u braku, i imaju troje djece. Da su pohađali prestižne akademije za klaune, napokon je priznala 41-godišnja Isla za The Sunday Times magazin, te iskreno rekla da je to bila jedna od prvih stvari koja ju je privukla kod "Borata“.

„Oboje smo studirali na akademiji za klaune. Ja sam bila u Jacques Lecoq školi, a on je studirao kod Philippea Gauliera, a zatim smo oboje studirali bouffon, bijelu masku i komediju dell'arte, što me je definitivno jako privuklo kod njega. Kad smo se upoznali, podijelio mi je lijepe komplimente i potaknuo me skupim hrabrost i zatražim svog agenta da me pošalje na audiciju za komediju. I poslao me na audiciju za „Lovce na djeveruše“ i imala sam puno sreće i dobila ulogu."

Iako je Sacha poznat po tumačenju moćnih likova, Isla je oduševljeno otkrila kako on nije glumac metode, tj. ne donosi svoje uloge kući. "On nije glumac metode, tako da jedino moram živjeti s njegovim dlakama na licu."

Iako je Isla sretna zbog suprugove uspješne karijere, žestoko štiti njihov privatni život.

"Odmah sam nervozna čim netko kaže da mu pričam o svom privatnom životu. Živimo u ovome dobu iPhonea, tableta, Instagrama i Twittera, i čini mi se kao da je sva privatnost nestala. Moj odnos sa Sachom mi je iznimno važan, vjerojatno zato traje 17 godina. Osjećam mučninu čim pomislim da bih kao trebala pričati o svojoj obitelji kako bih bolje prodavala svoje knjige ili filmove. Osjećala bih se uistinu nepošteno."

Islu Fisher gledajte u komediji „Tajni snovi jedne šopingholičarke“ u nedjelju u 13 sati na RTL-u.