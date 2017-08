Špiček razbija poznate mitove o hrani

Jeste li znali?

Jedan od najpoznatijih hrvatskih chefova pokušao je razbiti tri kulinarska mita te je otkrio kako je najbolje kuhati tjesteninu, koliko se puta okreće meso tokom prženja i koji je najbolji lijek protiv plakanja prilikom rezanja luka.

Postoje različiti mitovi o hrani te načinu pripremanja određenih jela, no, neki od njih zapravo nemaju stvarne temelje u kulinarstvu. Tomislav Špiček, poznati hrvatski chef i član žirija emisije 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' dao nam je svoje mišljenje o tri najpoznatija mita, pa krenimo redom.

1. U vodu za kuhanje tjestenine treba se staviti sol i ulje.

Špiček: Ulje se ne treba staviti, ali sol treba. Ljudi stavljaju ulje u vodu kako se tjestenina ne bi zalijepila, ali to ne treba napraviti prije, već nakon što se tjestenina skuha. Stavljanje ulja u vodu za tjesteninu je izmišljeno. Prije ljudi nisu imali ulja na razbacivanje pa ga nisu stavljali u vodu jer nema potrebe za tim. Što se tiče soli, sol se obavezno stavlja u vodu kako bi tjestenina bila slana.

2. Tokom prženja, meso se mora okrenuti samo jednom, tj. peče se jednom sa svake strane.

Špiček: Ne mora biti, sve ovisi o žaru i o vrsti mesa. Neki komad mesa, npr. steak traži da se samo jednom okrene, a piletinu, na primjer, je u redu okrenuti i više puta. Stvarno sve ovisi o vrsti mesa koja se peče.

3. Najbolji lijek protiv plača prilikom rezanja luka je žvakanje žvakaće gume, mazanje noža uljem ili nošenje naočala za vrijeme rezanja?

Špiček: Ja nemam s tim problema, bez obzira na to koliko je luk ljut, moguće da sam se već na to navikao. Postoji jedna narodna priča o tome, a ide ovako – luk je ljut onoliko koliko je bila ljuta baba koja ga je sadila. No, kada sam tek počeo raditi, učili su me da grickam čačkalicu dok se reže luk, pa se isplati probati, ali mislim da to nema veze s tim.

Špičekove kulinarske mudrosti svakako vrijedi uvažiti i isprobati prvom prilikom. Više savjeta i novih mitova očekuje vas već ove jeseni u novoj sezoni emisije 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' na RTL-u!