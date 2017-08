Boksač protiv UFC borca uživo na RTL-u

MAYWEATHER VS. MCGREGOR

Nakon mjeseci pregovaranja pred nama je uistinu impresivna borba. U manje od tjedan dana, Mayweather Jr., jedan do najvećih boksača svih vremena po drugi put izlazi iz mirovine, u pedesetoj borbi u karijeri, jureći rekord legende Rockyja Marciana (49-0).

Podsjetimo se da do sada Mayweather drži savršen omjer od 49 pobjeda i niti jednog poraza. No ovog puta američka boksačka legenda neće se boriti s klasičnim boksačem, već će odmjeriti snage sa zvijezdom ultimativnih borilačkih vještina UFC-a, Conorom McGregorom. Mayweather je osobno inicirao borbu, tvrdeći da ga samo borba s McGregorom može vratiti iz mirovine, među konope ringa.

Velika borba, prema boksačkim pravilima, odigrat će se u T-Mobile Areni, u Las Vegasu, a kroz jedinstveni meč uživo u nedjelju, 27. kolovoza, ujutro u 3 sata vode nas RTL-ov dvojac, voditelj Filip Brkić i stručnjak i boksačka legenda Željko Mavrović. Za sve one koji borbu ipak neće dočekati budni, RTL je omogućio snimku u nedjelju u udarnom terminu. Uvod u meč započet će u 20 sati studijskom emisijom te nakon toga i snimkom meča.

Kladioničari predviđaju pobjedu Mayweathera, no ipak, ako se ona i dogodi, bit će to teško izborena pobjeda. Na promocijskoj turneji u Londonu, Torontu, Los Angelesu i New Yorku izmijenjene su grube riječi između dvojice boraca. Iako je to sve dio boksačkog „folklora“ jasno je da su obojica vrlo uzbuđena pred veliki meč te da nas bez ikakve sumnje čeka iznimni sportski događaj.

Dvanaest godina mlađi irski borac McGregor (28 godina) je UFC prvak u lakoj kategoriji, koji, istina, nema tako impresivnu statistiku kao Mayweather. Do 2013. McGregor (21 pobjeda - 3 poreza) se borio u MMA-u, a svoj UFC pojas osvojio je prošle godine u studenom kada je svladao Eddieja Alvereza. Najveći, uvjetno rečeno, nedostatak McGregoru predstavljat će to što će se boriti u sportu u kojem nije „doma“, no njegov razarajući udarac jednako je opasan bez obzira o kojoj borilačkoj vještini se radi. Uz to što je poznat po nokautima, McGregor je vrlo pokretan i brz, što u boksu itekako zna biti presudno. Ne mareći radi li se o oktogonu ili ringu, McGregor tvrdi da će u četiri runde srušiti Mayweathera ne obazirući se što neće moći koristiti udarce nogom i laktom, što za ubojitog udarača poput McGregora može čak biti i prednost, iako će se njegov „arsenal“ u ringu sada smanjiti.

McGregor (175) je dva centimetra viši od Mayweathera (173), čak i većeg raspona ruku (Mayweather – 173 cm, McGregor 188 cm), dok je razlika u težini gotovo neprimjetna (Mayweather – 69 kg, McGregor 70 kg).

