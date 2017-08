Možete li pogoditi tko se krije iza ove slike?

Blizanci Scott oduvijek su bili nestašni.

Braća Jonathan i Drew Scott pohvalili su se na Twitteru svojim obožavateljima slikama iz djetinjstva. Poznati dvojac svijet je osvojio svojom lifestyle emisijom Lovci na nekretnine. Njihov zadatak je nagovoriti kupce da kupe staru kuću, a njih dvojica zatim pokažu svoje umijeće uređivanja.

Isto tako uspjeli su svoje fanove uvjeriti u zabavno djetinjstvo koje su imali.

„Uvijek postoji to jedno dijete koje pokvari cijeli sliku“, poručio je Jonathan i zahvalio se Drewu.

There's always that ONE kid who messes up the photo. #ThanksDrew #TBT pic.twitter.com/U5mlUPm4TM