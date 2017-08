5 stvari koje niste znali o zvijezdi serije CSI:NY

Gary Sinise

Gary Sinise američki je glumac, producent i redatelj, najpoznatiji po ulozi Maca Taylora u popularnoj seriji CSI:NY.

Osim navedene uloge, glumio je u hollywoodskim uspješnicama kao što su 'Forrest Gump', 'Zelena milja' i 'Apollo 13'.

Donosimo vam 5 činjenica koje o njemu zasigurno niste znali!

1. S obitelji se vrlo rano preselio u Highland Park gdje je pohađao srednju školu. Bio je poznat kao buntovnik koji nije previše mario za obrazovanje, a najviše je vremena provodio svirajući u različitim bendovima.

2. Trenutno svira u bendu pod nazivom 'Lieutenant Dan', a ime je dobio prema liku poručnika Dana kojeg je utjelovio u kultnom filmu 'Forrest Gump', uz bok Tomu Hanksu.

3. Osnivač je zaklade 'Gary Sinise', neprofitne organizacije koja pomaže obiteljima vojnika kroz brojne aktivnosti i programe. Za svoj je humanitarni rad primio brojna priznanja, a imenovan je i počasnim admiralom teksaške mornarice.

4. Poznato je kako je Sinise 1974. u Chicagu osnovao kazalište pod nazivom 'Steppenwolf', koje je privuklo neka od najpoznatijih imena tadašnjeg Hollywooda. Kroz rad u kazalištu nastavio je i svoju humanitarnu djelatnost pa je tako putem predstava prikupljao novčana sredstva za američke veterane.

5. Sinise je u Hollywood dospio kao redatelj. Njegovo mu je kazalište pomoglo da ga publika i kritičari upoznaju kao vrlo dobrog redatelja prije nego što se više posvetio glumi. Režirao je nekoliko epizoda serije 'Crime Story', a radio je i na filmovima poput 'Miles From Home' te na remakeu filma 'Of Mice and Men', u kojem je i glumio.

Svestranog Garyja Sinisea gledajte u ulozi inspektora Maca Taylora u seriji CSI:NY svaki dan u 21:20 u programu RTL Crime.