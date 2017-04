'Novi cilj mi je vidjeti dvoznamenkasti broj na vagi'

HANA SOKAČ NAKON SHOWA:

Najmlađa kandidatkinja showa 'Život na vagi', napustila je kuću u kojoj je izgubila ukupno 21,1 kilogram, odnosno 15,3% tjelesne mase.

Mlada Križevčanka Hana samo je jedna od kandidatkinja koja se odlučila boriti i potpuno promijeniti život, a nakon izlaska iz showa kaže da je bilo vrijedno svake sekunde. „Kada sam morala napustiti kuću, potpuno su mi se pomiješali osjećaji. S jedne strane mi je bilo drago što ću vidjeti svoju obitelj, a s druge strane mi je bilo žao što sam ih napustila, odnosno kandidate s kojima sam provela zadnjih 50 dana u kući. Zaista mi svi nedostaju jer smo navikli jedni na druge i bili si podrška“ – kazala je Hana, koja je potpuno promijenila prehranu i svakog dana se drži jelovnika koji su joj preporučili stručnjaci iz poliklinike Aviva.

Osim što je princip ostao isti, Hana svaki dan trenira dva do tri sata, ovisno o svojim obvezama. „Ne mogu vjerovati, no Mario je bio u pravu. Na početku showa sjećam se kada je rekao da ćemo svi mi postati ovisni o treningu i tek sada shvaćam da je bio u pravu. Navukao me na trening i bez obzira što me svaki umori, vrlo sam sretna što imam veliku volju“ – objašnjava veselo Hana te dodaje da pojede jagode ili naranče svaki put kad zaželi pojesti nešto slatko.

Osim što je mlada kandidatkinja showa uspjela u svom prvobitnom cilju, već si je zadala novi, a to je da joj broj kilograma uskoro bude dvoznamenkasti.

Hana Sokač u budućnosti se vidi kao televizijska voditeljica te se nada da će zbog motiviranosti i velikog interesa u tome i uspjeti. „Nisam odustala od tog poziva i nadam se da ću jednog dana postati voditeljica showa Život na vagi“ – zaključuje Hana.