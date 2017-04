Svaki dan vozim bicikl 100 km, a za ljeto su mi cilj diploma i dvoznamenkasti broj na vagi

Vedran Anušić nakon ispadanja iz 'Života na vagi'

Iako je bio jedan od najuspješnijih kandidata te je za svog boravka u emisiji „Život na vagi“ smršavio čak 33,6 kg, Vedran Anušić je zbog glasova ostalih kandidata morao napustiti show. Izlazak je ostavio gorčinu jer su mu zapravo presudili Neven i Leo, koji su sklopili pakt, ali je Vedran u to odbijao povjerovati.

„Zbilja nisam znao da su sklopili pakt dok mi produkcija nije rekla. Bio sam možda naivan i lakovjeran,“ kaže Vedran, 25-godišnji student. Pogodilo ga je što se Neven priključio Leu jer su se zadnjih tjedana Vedranovog boravka u kući zbližili.

„Od Lea je to bilo za očekivati, taktizirao je cijelo vrijeme, nekoliko tjedana me držao na piku i htio je da ispadnem. Ali od Nevena to nisam očekivao,“ kaže Vedran.

U show se, kao i ostali kandidati, prijavio jer se sam nije mogao natjerati na vježbanje i zdravu prehranu. A kilograme je počeo skupljati na faksu.

„Prije toga sam aktivno igrao nogomet i bio u formi. A onda sam počeo studirati, sjedio sam više, prestao s nogometom i nakon jedne godine faksa završio sa 10-15 kilograma viška. Svake godine bi se ta brojka povećavala za još 10 kilograma. I to tako bude dok sami sebi ne kažete da je dosta,“ kaže Vedran.

Nakon izlaska iz showa zadržao je zdrave navike.

„Nije mi problem paziti na prehranu, a otkrio sam biciklizam. Potpuno sam se zaljubio u to, svaki dan prijeđem oko 100 kilometara i planiram na ljeto s prijateljima biciklom proći obalu i otoke,“ kaže Vedran, kojemu su ciljevi za ljeto imati diplomu u ruci i dvoznamenkastu cifru na vagi.

Što se, pak, ostalih kandidata tiče, navija za Katarinu i Krolu s kojima je ostao u super odnosima.

Kada ga pitate što mu je bilo najteže, kaže:

„Nisu mi bili problem treninzi, nego me psihički ubijalo to što su zadnjih tjedana kandidati Plavog tima pokušavali naći način da me izbace. Ali onda nekako prijeđete preko toga i bude sve OK,“ kaže Vedran, koji je nakon izlaska iz showa stigao i na bratovu svadbu za koju je saznao dok je bio u emisiji!