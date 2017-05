Kandidati u potpunom šoku nakon što su vidjeli kako su izgledali prije dva i pol mjeseca

FINALNI TJEDAN

Pretposljedneg dana u kući kandidati 'Života na vagi', Darjan, Gabi i Krolo uživaju u doručku te pričaju o tome kako nema šanse da se vrate na staro, a Neven leži u sobi jer mu se upalio zub.

'Taman mu noga prođe i, eto, sad ga zub boli', komentirala je Gabi.

Uslijedio je trening s Mlinarićem, a svi su pohvalili Lea, koji, iako je stariji, drži tempo mlađih kandidata. Neven je bio razočaran što ne može trenirati jer bi sada trebao gubiti najviše kila, a Mario mu je u sobu došao reći da popodne bar ode na traku.

Nakon treninga u posjet im je ponovno došla Ana Bučević, motivacijski govornik, koja se ugodno iznenadila kada je vidjela koliko su smršavili. 'Došla sam vam kazati koliko ste se promijenili i pokazati vam kako ste prije izgledali. Dovela sam vam važne osobe iz prošlosti!', rekla je Ana te prvo zamolila Nevena da pođe s njom.

Nakon što ga je zamolila da skine majicu, Neven je otkrio što se nalazilo ispod tkanine – bio je to on u prirodnoj veličini kako je izgledao kada je ušao u kuću. 'Sada stani pokraj njega i pogledaj se u ogledalo. Jel vidiš razliku?', rekla mu je Ana. 'Ja znam da imam još dug put pred sobom, ali zahvalan sam svima što su me doveli do ove faze i što su me pokrenuli. To mi je bila velika odskočna daska!', rekao je Neven. 'Znaš li što je onaj stari imao, a ti nemaš?', pitala ga je Ana te mu otkrila košaru punu masti, odnosno točno onoliko koliko je izgubio. 'Jeste sigurni da je to sve moje?', upitao je Neven nakon što je vidio punu košaru sala koju je skinuo!

Na red je došla Gabi. Kada je maknula tkaninu počela se smijati i nije mogla vjerovati! 'Što tada nisi imala, a sada imaš?', upitala ju je Ana. 'Nisam imala samopouzdanje niti osmijeh', iskrena je bila Gabi dodajući da još mora puno raditi na sebi i da se još uvijek nema čime hvaliti.

'Pogledaj se u oči i reci nešto lijepo o sebi kako inače motiviraš druge, možeš i sama!', rekla joj je Ana te rekla da treba voljeti sebe.

Leonardo je ostao potpuno zatečen kada je stao uz 'starog sebe'. 'Ostao sam paf, ne mogu vjerovati da sam toliko skinuo!', komentirao je Leo, a Ana je dodala da sad ima čak i trbušne mišiće!

Darjan je, pak, zaključio da je super vidjeti sebe kako je izgledao prije i da je toliko napravio u tako kratkom vremenu. 'Vidim razliku, ovaj nije imao zdravlje to je prvo, ovaj je tužan, a ja sam sretan!', kazao je Ani Darjan.

Krolo se nije mogao prestati smijati kada mu je Ana otkrila sliku njega od prije dva i pol mjeseca. 'Ja uopće tog čovjeka ne znam! To je strašno kada vidiš koju si težinu nosio na sebi', komentirao je Krolo, a kada ga je Ana zamolila da sam sebe pohvali, nije se susprezao kao ostali. 'Svaka čast imenjače, to što si napravio je vrhunski rezultat i samo naprijed!', rekao je sam sebi Krolo gledajući se u ogledalo.

Nakon što su se svi susreli sa samima sobom, Ana ih je upitala što će napraviti ako osvoje nagradu. I dok Krolo nije želio o tome razmišljati dok ne vidi novac na svom računu, Leo je rekao da bi svoju suprugu odveo u Meksiko.

Kada je Ana otišla, kandidati su se vratili u dnevni boravak, gdje su ih dočekali 'kartonski kandidati' od prije dva mjeseca! Smijeha nije nedostajalo. 'Krolo izgleda kao da su ga bumbari ujeli!', smijala se Gabi.

Uslijedio je odlazak u šumu, gdje su kandidati igrali paintball, koji im je ujedno bio i kardio trening, a onda su se našli s Marijanom koja im je pročitala zadatak Izazova. 'Onaj koji bude drugoplasirani, osvaja kilogram manje na vaganju,' krenula je objašnjavati Batinić. 'Onaj koji ne uspije izvršiti zadatak, dodat će mu se kilogram na finalnom vaganju. Na najbolji mogući način osjetit ćete koliko ste kila izgubili. Svatko će prenositi u tačkama onoliko kilograma koliko je izgubio. Cilj je udaljen kilometar od startne pozicije', pročitala je Marijana.

'Darjan će se boriti sa 30,6 kilograma, Gabi sa 39,1 kilogram, Leo sa 30,9 kila, Neven sa 47,9 i Krolo 22,9 kilograma', pročitala je Marijana koliko su do sada kilograma izgubili – toliko moraju prenijeti u tačkama sala.

'Jasno je kao dan da se s njima ne možemo natjecati Neno i ja', komentirala je Gabi pa su njih dvoje odlučili prošetati do cilja, a da pritom nisu nijednom stali.

Za razliku od svih, Leo je otrčao lavovski kilometar i pobijedio dok je Krolo bio drugi, a Darjan treći. 'Ovo je prevelik uspjeh za mene i zato mislim da odlazim u finale!', komentirao je Leo. 'Vidim se sigurno u finalu, ja sam i prije nego je počeo show rekao da ću pobijediti i ja mislim da ću održati to obećanje', otkrio je Krolo svoj stav o pobjedi u showu.

A kojih će troje kandidata sutra postati finalisti showa, gledatelji će saznati u 20.10 sati na RTL-u!