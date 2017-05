Ivan Krolo pobjednik showa 'Život na vagi'!

'SIROMAŠNIJI' ZA 45 KILA I BOGATIJI ZA 150 TISUĆA KUNA

Finalna emisija 'Života na vagi', koja je večeras emitirana na RTL-u iz zagrebačkog studija Jadran filma, iznjedrila je prvog pobjednika showa, Splićanina, teniskog trenera, Ivana Krolu koji je postao bogatiji za 150 tisuća kuna!

'Pobjedu sam očekivao od samog ulaska u kuću ali na što ću potrošiti nagradu još uvijek ne znam, iako razmišljam da možda otvorim fitness centar ili nešto slično', otkrio je presretni Krolo.

Svi su ostali zatečeni kada su ugledali 'manekena' u plavom odijelu pitajući se je li to ista ona osoba koja je prije tri i pol mjeseca ušetala u 'kuću debele mame', kako su je od milja prozvali kandidati.

Simpatični Splićanin u show je ušao sa 128,9 kilograma, a na finalnom vaganju, stavši na vagu, imao je 83,9 kila - 45 manje nego kada je ušao u show, s postotkom izgubljene tjelesne mase od 34,9%.

Katarina Rožanković koja je postala 'tajni finalist' emisije, zbog toga što se, nakon što je izašla iz showa, prema riječima produkcije, najviše trudila i pokazala najbolje rezultate na vagi, oduševila je svojom novom pojavom, zasjavši u crvenoj pripijenoj haljini uz tijelo. Izgubila je u finalu za samo 0,1% manje tjelesne mase od Krole, no to je nije zasmetalo, dapače, sretna je što je skinula sveukupno čak 47,7 kilograma i tako je sa 137, koliko je imala kada se prijavila u show, došla na samo 89,3 kile. 'Krolo je bio moj favorit od početka. Nije mi žao što sam izgubila s minimalnom razlikom od njega koji se bavi sportom i koje je u tom svijetu godinama. Dokazala sam sama sebi da je sve moguće i naravno nastavljam dalje sve dok ne dođem do svog cilja', kazala je Katarina koja je izgubila 34,8% tjelesne mase te je tim rezultatom zasjenila i Darjana i Leonarda koji su bili finalisti.

Iako nije ušla u finale, Gabrijela Crnjac također je ostala više nego ugodno iznenađena kada joj je voditeljica Marijana Batinić otkrila da je upravo ona ta koja je osvojila utješnu nagradu od 50 tisuća kuna!

'Sretna sam rezultatom i pola nagrade ću dati svojima, pola ću uložiti u sebe jer ću doći na neko vrijeme živjeti u Zagreb i trenirati. Život na vagi je u potpunosti promijenio moj život i ne žalim ni sekunde što sam se prijavila', kazala je Gabi.

Gabi je u kuću zakoračila sa 183,7 kila, a u Jadran filmu se pojavila sa 129. Skinula je 54,7 kilograma, odnosno čak 29,8% tjelesne mase, a Marijana ju je pohvalila, jer je za razliku od prijašnjih emisija, gdje je ruke uvijek držala na trbuhu, sada ponosno držala iza leđa.

Darjan Zajačko je u 'Život na vagi ušao' sa 125,4 kilograma, a do danas je skinuo 40 kila pa tako sada ima 84,5, što znači da je skinuo 32,1% tjelesne mase, a njegov preobražaj iznenadio je sve u publici jer se najviše fizički promijenio.

Leonardo Zirdum je pak, ušao u show sa 141,9 kilogram, a sada ima 98,4 kile, što znači da je skinuo 43,5 kilograma, odnosno izgubio je 30,6% tjelesne mase.

I Neven je Gabi bio odmah za petama. Sa 240 kila koliko je imao pri ulasku u emisiju, pao je na 172,1 kilogram te tako ušao u kategoriju 'stokilaša'. Izgubio je 68 kilograma, odnosno 28,4% tjelesne mase.

Hana Sokač imala je 138,3 kilograma, a sada ima 106,2. Skinula je 32,1 kilogram, odnosno 23,1% tjelesne mase, dok je Vedran Anušić skinuo 46,2 kilograma, pa sada ima 111,4 kile dok je na samom početku imao 157,6 kila, odnosno, izgubio je 29,3% tjelesne mase.

Ana Kovačić mamila je uzdahe svojim novim izgledom, a kako i ne bi kada je sa 109,1 kile, došla do 84,2. Ana je izgubila 24,9 kilograma, odnosno 22,8% tjelesne mase.

Mirjana Grdić bila je skoro pa neprepoznatljiva! Simpatična mama je sa 105,8 kila, koliko je imala pri ulasku u show došla do 82,8, skinuvši 23 kilograma, odnosno 21,7% tjelesne mase. Baš kao i Marko Matić koji je istopio 22,5 kile, pa je sa 129,7, s koliko je ušao u show, došao do 107,2 kile. Skinuo je tako 17,3% tjelesne mase.

Atraktivna Vlatka Birač, samohrana majka troje djece, sa visokih 114,4 kilograma pala je na 89,1, te tako izgubila 25,3 kilograma, odnosno 22,1% tjelesne mase, a Nedjeljka Lihtar, koja je imala 112,9 kilograma, u studio je ušla sa 96,7. Izgubila je 16,2 kilograma, odnosno 14,3% tjelesne mase. Silvija Lukšić došla je sa 102,5 kilograma, a sada ima 87,4 pa je tako skinula 15,1 kilogram tj. 14,7% tjelesne mase.

Damir Leskovec imao je ulaskom u show 173,9 kilograma, a do sada je izgubio 18,8 kila pa je u Jadran film ušao sa 155,1 kilogram, izgubivši 10,8% tjelesne mase. Marin Delaš sa 138,4 kilograma, došao je na 119,2, izgubivši 13,9% tjelesne mase, odnosno 19,2 kile, a Davor Bolšec jedini je koji je skinuo samo 3,9 kilograma, pa je sa 169,7 došao do 165,8.

Treneri Mario Mlinarić i Sanja Žuljević kazali su da su više nego zadovoljni rezultatima koje su njihovi kandidati ostvarili, a i dalje će ostati u kontaktu ne bi li im pomogli da i dalje nastave istim tempom.