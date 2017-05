Ako 80 posto vremena pazite što jedete, onih 20 posto možete 'griješiti'

Savjet stručnjaka

„Što to ima loše u ćevapima?“ pita se trenerica Sanja Žuljević osvrćući se na tekst u jednim današnjim tiskovinama, a koje donose priču o Ani i Gabrijeli, natjecateljicama showa „Život na vagi“ čije je veliko finale večeras u 20 sati na RTL-u.

Djevojke su na Praznik rada uživale u tradicionalnom roštilju i zbog toga ne žale. S obzirom na izgubljene kilograme u showu, nemaju za čim ni žaliti.

„Bilo je jako fino i ne smatram da smo zgriješile. U showu smo naučile da si možemo priuštiti i takvu hranu, to je ono što su nam cijelo vrijeme govorili naši treneri“ poručuje Gabi, a s njom se slaže i Ana.

„Svi koji su pozorno slušali Sanju, kao i našu nutricionisticu znaju da prehrana treba biti 80 posto korektna, a 20 posto se treba griješiti jer je jedino tako održivo. Nerealno je očekivati od bilo koga da nikad više neće pojesti kolač, roštilj ili slično. U kući smo jako puno naučili o prehrani, znamo kada i što jesti. Bit će prilike da Gabrijela i ja pokažemo naše rezultate“ kaže Ana te dodaje da je i sama bila na programu mršavljenja kod specijalista interne medicine koji je dao izjavu tiskovini na temu njihovog mršavljenja, a u kojoj tvrdi da se debeli ljudi trebaju baviti plivanjem, a ne teretanom.

„Bila sam na tom programu i vratila sve kilograme natrag. Toliko o tome“ kaže Ana.

„Naši kandidati su prije svega bili na balansiranom programu prehrane, prilagođenom unosu makro i mikronutrijenata i njihovoj dnevnoj potrošnji. Svakom kandidatu su se još radili i testovi intolerancije na hranu, tako da su im jelovnici bili gotovo individualizirani njihovim potrebama. Jako se pazilo na unose proteina, ugljikohidrata i masti te svega ostalog vitamina, minerala, vlakana. Svi kandidati su dnevno unosili oko 25-30% proteina, 25-30% masti i 40-50% ugljikohidrata“ kaže nutricionistica Mirela Marić iz Poliklinike Aviva.

„Sa svim kandidatima se radila kompletna nutricionistička obrada i edukacija o kalorijama, dnevnoj potrošnji, glikemijskom indeksu namirnica, važnosti uravnotežene prehrane, kao edukacija o važnosti pravilne prehrane, a ne dijete i vježbanja, za daljnji život. I upravo, na taj način im je komunicirana formula za dugovječnost i izbjegavanje jo-jo efekta“ pojašnjava nutricionistica.

„Nakon gubljenja velikog broja kilograma koji u svom sastavu imaju i mast i određenu količinu vode, kao i povećanje mišične mase, jako je bitno nastaviti se kasnije pridržavati upravo tih postulata. Ako se ponekad izađe iz tih zdravih okvira i konzumiraju nezdrave namirnice u krivom vremenu i krivog nutritivnog sastava, bitno je shvatiti da je to loše, i već sutra napraviti duplu količinu treninga sa smanjenim unosom hrane. Najvažnije je osvijestiti što je loše, a što dobro i na taj način funkcionirati u budućnosti. Upravo smo s kandidatima o tome pričali i na tome radili. Mršavljenje zahtjeva promjenu prehrambenih navika, a vježbanjem održavamo željenu kilažu na koju dođemo“ objašnjava Mirela Marić.

Antonija Blaće, kreativna producentica showa „Život na vagi“ kaže:

„Cure, dobar tek! Puno su se mučile i vježbale, a u kući smo svi naučili od nutricionista pravilo 80-20. Zato si mogu priuštiti slatke grijehe“

Trenerica Sanja Žuljević svojim kandidatkinjama Ani i Gabrijeli ne zamjera slasnu porciju ćevapa.

„Pa to su proteini, fino meso s roštilja. A naši kandidati su naučili princip 80-20 što znači ako se hraniš zdravo 80 posto vremena, onda si možeš priuštiti 20 posto nezdrave hrane. Ako pretjeraš, odradit ćeš dva treninga i to je to. Kandidati su bili u izoliranim uvjetima, nisu mogli ni doći do zabranjene hrane, imali su pomoć širokog kruga stručnjaka, trenirali su dvaput i na svakom treningu je bila medicinska sestra. Mi smo im htjeli promijeniti navike baš zato da si ponekad mogu priuštiti ćevape. Što je čovjek bez ćevapa?“ uz smijeh se pita Sanja.

Trener Mario Mlinarić također je jako ponosan na postignuto u showu.

„Mislim da smo doista pomogli tim ljudima, došli su na lijepu kilažu. Svi treninzi su bili bazirani na prirodnim pokretima, radili su s vlastitim tijelom, dozirani su i prilagođeni njima. I večeras će se u finalu vidjeti da su ti kandidati zdravi, a da su njihove obitelji ponosne na njih“ kaže Mario.

A velike transformacije naših kandidata ne propustite vidjeti večeras u finalu prve sezone emisije „Život na vagi“ u 20 sati na RTL-u!