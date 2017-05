„Jednoj ću talentiranoj natjecateljici nastojati pomoći čak i ako u showu ne dođe do finala“

Massimo

Nagrađivani hrvatski glazbenik i pjevač osebujna i jedinstvena glasa i član žirija RTL-ovog showa 'Zvijezde' u intervjuu nam je otkrio ima li glazbenih talenata među tisuću prijavljenih, kojoj se mladoj kolegici s Kosova divi te koji su mu planovi za drugu polovicu godine.

1. Ponovo ste se našli u (ne)zavidnoj poziciji kao član žirija u glazbenom showu. Jesu li 'X Factor' i 'Zvijezde' sličan projekt ili se u nečemu ipak razlikuju?

Razlikuju se u nekoliko stvari – „X Factor“ je sniman u dužem periodu, „Zvijezde“ su snimane nešto kraće. A „Zvijezde“ su bile puno izazovniji i puno zahtjevniji projekt. Ne toliko za nas iz žirija, nego za ljude koji su odlučili doći i natjecati se. Iako, ovaj put stvarno nisam osjetio neku veliku konkurenciju među tim više-manje mladim ljudima koji su bili tamo. Svi su bili međusobno jako dobri i najvažnija je bila glazba, a to je već svijet u kojem se ja dobro osjećam.

2. Jeste li već na audicijama uočili poneki izraziti talent? Pretpostavljamo i da je bilo i onih koji su došli na audiciju iako nemaju sluha…

Tako je, bilo je i onih koji nemaju nikakvog sluha, ali je žiri iz predselekcije odlučio da će nam ih ipak predstaviti jer ih se isplati snimiti, pa će se ljudi bar dobro zabaviti. Jer, ako je sve u redu na televiziji, onda to nitko ni ne gleda. Televizija je postao medij koji traži ekscese, koji traži išćašenosti u ponašanju, a toga je, Boga mi, bilo. Bila su dva osobita talenta za koja mogu garantirati da posjeduju nešto posebno, što im je dato... Što će se dogoditi s njima? Jednoj djevojci ću nastojati puno pomoći, koliko god mogu, jer volim pomoći talentima.

3. Kada je u pitanju odabir kandidata koji nastavljaju s natjecanjem, imate li slične kriterije kao i ostali članovi žirija ili u natjecateljima vidite „nešto više“ od pjevača?

Svi smo bili odlični članovi žirija. Često smo bili zajedno u garderobama, dobro se zabavljali i jasno, imali dijametralno različita mišljenja, kao i ista mišljenja o nekim stvarima i izvođačima. Ne volim vidjeti u natjecateljima pjevače, volim osjetiti u natjecatelju da se radi o glazbeniku. Ako si samo pjevač, nije dobro. Najbolji pjevači današnjice uvijek sviraju neki instrument. Da li je to klavir ili je to gitara, ili sviraju mnogo instrumenata. Potrebno je moći se izraziti sam kao pjevač, ako ništa drugo, onda otpjevati frendovima na gitari nešto ili na klaviru odsvirati neku pjesmu. Moraš biti samodovoljan, tada si glazbenik. Više volim gledati natjecatelje kao potencijalne glazbenike, a ne potencijalne pjevače.

4. Što možete poručiti natjecateljima koji se prijavljuju u ovakav show? Vrijedi li pokušati stati pred kamere i zapjevati na televiziji pred milijunskom publikom?

Samo Vaše pitanje je dalo i odgovor. Da, vrijedi stati pred multimilijunski auditorij. To je uvijek jako, jako korisno i jedna izvrsna odskočna daska. Osobno to ne bih napravio, ali ja sam čovjek druge generacije, ne razumijem mnogo toga o funkcioniranju ovog načina funkcioniranja svijeta. Uopće nije loše što su se ljudi prijavili, pogotovo oni koji su išli ka finalu i koji su stvarno imali priliku, ako su dovoljno opušteni i dovoljno dobro pripremljeni, stvarno su mogli zasjajiti.

5. Koliko je uopće teško, u ovo moderno, digitalno doba, postati nova glazbena senzacija?

Nije teško, ako se ima prava stvar, ako se ima pravi izvođač i prava pjesma. Recimo, imamo Kosovo, imamo Prištinu i jednu djevojku koja se zove Dua Lipa. Jednom sam gledao njenog oca dok je nastupao u Beogradu, a sada je njegova kći na svim TOP ljestvicama svijeta. Da se, ali se treba imati pjesma poput „Be the One“, malena je pogodila i to je to.

6. Koji vam posljednji domaći ili svjetski singl trenutno ne izlazi iz glave? Uz čiji se album opuštate?

Stvarno mi se sviđa Dua Lipa i „Be the One“, mislim da su izvrsno napravili tu pjesmu i strašno sam ponosan da je to dio jedne zajednice kojoj sam i ja nekad pripadao, mislim da i dalje pripadam. To je nešto što me u posljednje vrijeme, ajmo reći, „opalilo“.

7. Imate li glazbeni uzor, strani ili domaći? Čiji koncert i dan danas pamtite kao najbolji na kojem ste prisustvovali?

Najbolji koncert na kojem sam bio je Weather Report u Zagrebu, kad su svirali s Jaco Pastoriusom. Radio sam kao roadie noseći opremu na koncertu, preko Student servisa i kasnije sam sjedio s cijelim bendom Weather Report u njihovom autobusu dok su oni raspravljali o glazbi i to je nešto što me najviše dojmilo. Bio sam na dobrom koncertu Stevie Wondera, koncert Depeche Moda je bio posebno dobar. Uglavnom slušam ili jazz ili neku alternativniju struju između Depeche Moda i Laibacha.

8. 'Zvijezde' se snimaju u Beogradu. Imate li vremena prošetati se, popiti piće u gradu. Vežu li vas neke uspomene za Beograd?

Snimanje je trajalo od ranog jutra do kasnih večernjih sati i jedino je ostalo još malo snage da s podružim s Foxom i Ginom. Beograd je danas sasvim drugačiji grad nego 1987. kad sam živio u njemu.

9. Kakvi su vaši planovi za ovo ljeto? Pripremate li se za novi album, turneju?

Planovi su divni, ima puno koncerata i radi se na albumu. Singl bi trebao izaći uskoro, a kroz ljeto bi se trebao finiširati album, koji b izašao na jesen.