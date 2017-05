Remi Petru: „Kakve kolorature, čovječe! Ono, Jacques Houdek, odi doma!“

Prva selekcija natjecatelja 'Zvijezdi'

Već u prvoj epizodi showa 'Zvijezde' žiri je imao vrlo tešku, strogu, ali pravednu ulogu. Osim što su poslušali desetak pjevača amatera koji žarko žele postati profesionalci, Tony Cetinski, Massimo, Mirela Priselac Remi, Maja Bajamić i Goran Lisica Fox imali su i savjetodavnu i eliminacijsku ulogu: poduprijeti one sa sluhom i glasom, a iskreno se zahvaliti onima kojima mjesta na hrvatskoj glazbenoj sceni – nema!

Marija Barišić iz Kutine (25) stigla je prva pred žiri showa 'Zvijezde'. Optimistična pin-up djevojka, koja se od srednje škole aktivno bavi glazbom nastupajući s bendovima, a u posljednjem, 'Cry baby', upoznala je svog supruga, gitarista. Boravila je u Kanadi, gdje je radila u tvrtki koja prodaje farmerski software. No brzo se vratila u Hrvatsku jer je, kako u šali kaže, ovdje toplije… Pred žiri je zapjevala dionice pjesama „Johnny's got a boom boom“ Imelde May i „Mlin za kafu“ Lole Novaković.

„Odlična si. Promišljena. Na sve si mislila, na frizuru, na make-up…“, kazala je Remi, a Massimo je dodao kako je Marija jako dobra, da ima divan glas s prljavštine taman koliko treba. „Apsolutno vas, kolega, mogu podržati. Ovo je steady-ready“ kazao je Tony, na što se Massimo nadovezao kako Marija ide u drugi krug po sistemu „ključ u ruke“.

Nakon Marije pred Tonyja, Maju Bajamić i Gorana Lisicu Foxa stiže Kristijan Vrankić (31), veliki fan Tonyja i Toše Proeskog. Na pozornici je zapjevao čak pet pjesama, sve kako bi žiri oborio s nogu i potaknuo ih da ga puste dalje u natjecanje. No to se nije dogodilo…

„Savršena kontrola vokala, treba se usudit tako otpjevat pjesmu“, bio je zadovoljan Tony kod „Miljacke“, dok je kod druge pjesme (koju je posvetio Marini s lijepim osmijehom) rekao kako je Kiko išao previše u minimalizam te ga savjetovao da se i dalje trudi i uči ispjevavanje. I Fox je nakon četvrte otpjevane pjesme predložio Kristijanu da vježba glazbenu ljestvicu jer nije loš, no Kristijan je molio za još jednu priliku i otpjevao pjesmu Toše Proeskog „Igra bez granica“. Tony, inače veliki prijatelj pokojnog makedonskog glazbenika, pozdravio se s Kristijanom, zagrlio ga i rekao da se ne ljuti na žiri što ne ide dalje u show.

Sljedeća grupa natjecatelja pjevala je pred Massimom, Majom i Foxom. Ibrahim Muslić (21) iz Osijeka zapravo je rođen u Njemačkoj. Trenira niželigaške nogometne klubove, a kao dijete je sanjao da će postati profesionalni golman ili pjevač. Žiriju se predstavio s pjesmom „Ti samo budi dovoljno daleko“ Generacije 5.

Melani Đurković (18) iz Iloka bavi se pjevanjem od svoje šeste godine. Pjevala je „When I was your man“ Brune Marsa. „Vidiš što psiha zna napraviti? Stalno si se borila s nevidljivom rukom koja ti stišće grlo“, aludirao je Massimo na Melanijinu tehniku pjevanja koja nije zvučala zadovoljavajuće. Dapače, Maju je podsjetilo na glas Britney Spears.

Antonela Bekavac (16) iz okolice Šestanovaca/Žeravice, ponosna je vlasnica bika od skoro jedne tone koji je pobjeđivao na bikijadama diljem Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Antonela priznaje da bolje komunicira sa životinjama nego s ljudima, te da će joj današnji nastup pred žirijem odrediti budućnost – hoće li se nastaviti baviti pjevanjem. Pred žirijem je otpjevala Rihannin hit „Russian roulette“ i „Hello“ od Adele, no nije uspjela naježiti žiri svojim interpretacijama iako se nadala da će proći barem dva-tri kruga.

„Nije tako jednostavno doći s bikova na Adele“, kazao je Fox te dodao kako je kod Ibrahima, za razliku od Antonele, ipak osjetio emocije dok pjeva. Maja je dodala kako je kod sva tri natjecatelja bilo intonativnih proklizavanja, ali kod Ibrahima manje nego kod Melani, koja ju je podsjetila na Britney Spears. I dok je Maja poručila Melani kako „pjevanje nije njezin put“, Massimo je Antonelu ohrabrio kako „još nije zrela, ali neka nastavi s vježbanjem“.

Braća Remenar, Matija (16) i Ivan (19) iz Sv. Ivana Zeline vole pjevati na zabavama s prijateljima. Slušaju sve, domaće, strano, rock, no pred Massimom, Remi i Tonyjem pjevali su narodne pjesme. Matija je započeo s „Noćnim taksijem“ Nedeljka Bajića Baje, no ubrzo ga je Massimo zaustavio usred pjesme i zamolio da se oslobodi treme koja „ga ubija“. Matija je pokušao smiriti i ruke dok pjeva pjesmu „Stranci“ Opće opasnosti, no već je nakon prve strofe zaboravio ostatak teksta pjesme. Brat Ivan, koji je Matiji šapnuo ostatak riječi, za svoj je trenutak slave pred žirijem odabrao pjesme „Jesen u mom sokaku“ i „Mirjana“ Predraga Živkovića Tozovca.

„Imate duboke glasove za svoje godine. Poprilično… Za deset godina bi moglo biti odlično, kad se skupite vas par prijatelja u neku klapu iz Sv. Ivana Zeline“, komentirao je Tony nastup braće Remenar. Massimo je pohvalio njihovu interesantnu boju glasa, dok je Fox rekao kako bi bolje prošli da su momci pjevali nešto od Nicka Cavea. „Imate još vremena, dečki. Nažalost, niste prošli…“, kratko je objasnila Remi.

Splićanin Petar Nižić (22) zaposlenik je Hrvatske ratne mornarice i već se dugo bavi glazbom. Kod kuće ima studio, sklada pjesme, a inspiraciju pronalazi u propalim vezama i odrastanju u teškim okolnostima. Remi je bila oduševljena njegovom interpretacijom pjesme „Just the two of us“ Billa Withersa, komentirajući kako treba „odmah dati otkaz u vojsci i držati gitare“.

„Super izbor pjesme. Kakve kolorature, čovječe! Ovo je genijalno… Ono, Jacques, odi doma!“, našalila se Remi, na što se Tony nadovezao kako mu je drago što to nije on rekao. I dok je Tony hvalio Petrovu savršenu tehniku i odlično baratanje notama, Fox ga je zamolio da im otpjeva još jednu pjesmu. Priznao je da zvuči bolje od originala nakon što je Petar završio s pjesmom „Više ne želim te“ Harija Rončevića, samo treba paziti da glas ne prijeđe u „meketavo“.

Srednjoškolka Vanessa Viculin (16) iz Splita i medicinska sestra Matea Lovrić (23) iz Batrine posljednje su natjecateljice koje su nastupile zajedno u prvoj epizodi showa. Vanessu više brine što će na njezinu pjevačku karijeru reći strog otac pa je u nastupu dala sve od sebe kada je pjevala Adele i njezinu „When we were young“. „Imaš gard, karakter, ali si možda izgorila u želji da ideš dalje. Nisi pogriješila, dobro barataš tehnikom…“, izajvio je Tony, a Massimo i Remi su se nadovezali da Vanessa svakako pozdravi tatu te da mu prenese kako može biti ponosan na svoju kćer koja je dovoljno dobra da ide dalje u show.

Matea je žiri oborila s nogu pjesmom „Let it be“ The Beatlesa. „Jako mi se sviđa tvoj nježan vokal. Na momente ima možda i previše vibrata, ali to ću pripisati tremi. Voljela bih te vidjeti dalje“, kazala je Remi. Massimo se složio kakao Matea ima sluha, a Tony dodao kako vibrato može nesigurno zvučati te ih obje pustio u drugi kruh natjecanja.

Sutra se nastavlja borba za ulazak u sto najboljih kandidata. Ne propustite novu epizodu 'Zvijezda' u utorak, 9. svibnja u 20 sati na RTL-u!