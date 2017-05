Tony, Remi i Fox simpatičnu Jelenu ipak pustili u drugi krug

Žiri se predomislio

Iako su joj se, nakon tri odslušane pjesme, zahvalili i rekli da je još mlada, žiri showa 'Zvijezde' u posljednji čas je promijenio odluku i učenicu Jelenu Mirković ponovo pozvali na pozornicu kako bi joj rekli sretnu vijest. U drugi krug prošle su, između ostalih, i bivša 'Zvjezdica' Sara Andrić, plesačica Vlatka Pandžić i šarmantni Dejan Roginić.

Nije se lako opustiti pred žirijem showa 'Zvijezdi'. To najbolje znaju Ivona Antunović iz Umaga, koja se u drugoj epizodi showa emitiranog u utorak navečer jako bojala Massima, ni ipak je dobila dva potrebna glasa za prolaz dalje, te srednjoškolka Jelena Mirković iz Osijeka koju je žiri ponovo poznao na pozornicu, iako se već oprostila od prolaska u drugi krug. Jelena isprva nije oduševila žiri svojom interpretacijom pjesme Maroon 5 „Sunday morning“ i Pavela „Čuvaj me“.

„Jako si simpatična i imaš prštavu energiju. Ali, nisi točna. Imaš prekrasan vibrato i ova stvar ti dobro paše. Ali si pobjegla… Ne znam zašto, možda je to trema. Još si mlada i pred tobom je još ovakvih prilika tak da nije bed ako ne ideš dalje“, objasnila je Remi natjecateljici što nije bilo uredu u njezinom nastupu. Jelena je bila uvjerena da je njezina avantura u 'Zvijezdama' završena, sve dok Tony nije zamolio produkciju da naprave presedan i ponovo saslušaju mladu Osječanku. Jelena je tako svojom interpretacijom pjesme „Valerie“ Marka Ronsona i Amy Winehouse, uvjerila Tonyja, Remi i Foxa da joj dadu drugu šansu.

Osim Jelene, u drugi su krug ušli ljubitelj dalmatinskih šansona, šarmantni Jakov Krokar iz Kaštel Kambelovaca, zatim Danijel Roginić iz Oroslavlja, Vlatka Pandžić iz Splita (koja je pjesmom „Mad world“ Garyja Julesa) te Sara Andrić iz Solina koja ih je oduševila pjesmom „Nature boy“ Nat King Cole. Jedino što je Fox uspio izustiti jest da Sara svakako dobiva njegov glas za prolaz. Tony je pohvalio Sarinu kontrolu glasa i sve elemente profesionalnog pjevača, dok je Remi primijetila njezine emocije dok pjeva, uvjerena je u to što pjeva, baš ono što treba za umjetnika koji nastupa u teatru.

​Hercegovačka pjevačka zvijezda Danijel Boto, nažalost, nije prošao dalje, baš kao Zagrepčanka Valerija Kralj, Grgur Marut iz Ogulina te Istrijan Kostadin Dino Pitovski koji je pred Tonyjem, Foxom i Remi otpjevao „Ordinary love“ grupe U2, „Vjeruj u ljubav“ Olivera Dragojevića i „Heaven on their mind“ iz rock opere „Jesus Christ Superstar“. Remi se dopao njegov „potrgani glas“, no nije osjetila da Dino uistinu želi biti pjevač.

„Ako se fakat hoćeš baviti pjevanjem, onda moraš disat, jest, brijat na to. Imat to u sebi. Da kad izađeš tu pred nas, nakon prve stvari koje si izveo odlično, samo ideš prema gore. A ne prema dolje…“, kazala je Remi. Tony je dodao kako i on osjeća da Dino muzikalan, da ima puno više muzike u sebi nego što je izbaci iz sebe.

