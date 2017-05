„Zabavno je gledati kako oni koji otpadnu zažele sreću onima koji idu dalje, a najradije bi ih iscipelarili“

Goran Lisica Fox

Od njegovog brka svi strepe, a njegovi komentari definitivno zaslužuju pomnu razradu. Rijetko će vas pohvaliti, ali kada to učini, znači da ste na dobrom putu. On je Goran Lisica Fox, vjerojatno najstroži sudac RTL-ovog glazbenog showa „Zvijezde“.

1. Ponovo ste se našli u (ne)zavidnoj poziciji kao član žirija u glazbenom showu. Koliko smo uspjeli vidjeti, od svih članova žirija vi se najviše zabavljate.

Javni govor ove vrste je kolektivno prenemaganje svih učesnika i gledatelja, a meni je zabavno dosoliti dozu neuredne asocijativnosti koja izlazi iz toga okvira. Dražesno je kada ispadne da je i s takvim pristupom show još više trash, znači bolji. Đe se ne bi zabavljao.

2. Jeste li već na audicijama uočili poneki izraziti talent? Jer na audicijama je bilo i onih koji baš i nemaju nemaju sluha, a narod voli takve...

Uvijek ima i jednih i drugih kandidata. U svim državama pjevački talent showovi funkcioniraju isto, svi se sprdaju s onim najslabijima, a emocionalno se vežu za nekoga od onih koji duže prežive u showu. Dobro je kada puno ljudi njurga u stilu: „ma tko je ove nagovorio da se natječu“. Tako se okreću i pare i emocije.

Koliko je uopće teško, u ovo moderno, digitalno doba, postati nova glazbena senzacija? Zašto sve više ljudi voli pokazivati svijetu da znaju pjevati, a ne, recimo, pričati o ekologiji?

Glazbena senzacija je najlakše postati ako si baš izvrstan, ali ni tada ne ide bez droge. Inače, ljudi se oduvijek trude pričati, pisati, rezbariti, ratovati, izražavati se na sve moguće načine o svemu i svačemu. Od Darwina znamo što ljude primarno goni, razmnožavali bi se, mrijestili, prčili, i svi bi nekako progurali nad druge ne bi li tako lakše raširili i očuvali svoje sjeme. A pri tome konkurencija su ti svi drugi pripadnici istog spola, ponegdje još i ovnovi i jarci. U prirodi ne postoji ono „tko pjeva zlo ne misli“, svi u principu misle zlo drugima, a i kada ljudi dobro misle onda to čine zato da zavaraju konkurenciju. Ili sebe, ali tu onda moramo uključiti još i Freuda i Junga. Samo ja zaista mislim dobro, majke mi.

4. S Tonyjem ste tri sezone birali pobjednika HTZ-a, no ovaj put vas u žiriju ima više - pridružili su vam se Massimo, Remi i Maja. Kako se slažete s njima? Imate li slične kriterije kod odabira kandidata koji nastavljaju s natjecanjem? Ili vi u natjecateljima vidite „nešto više“ od pjevača? Osim da vam ode po sendvič

S Tonijem se poznamo već dugo, oba smo porijeklom s mora, nađemo se u zafrkanciji, a volimo i jezične ekstravagancije. On je super pjevač i ima uho za pjevačke finese. Remi je slatka urbana progresiva, nije joj bilo lako u ovom perolakom formatu istaknuti taj važan dio sebe ali je uspjela. Maja je vamp, priča strasno i odlučno, i još po splitski. Ko joj ne bi dodao spajalicu za papir. Massima poznajem još od njegove grupe 'Dorian Gray', on je također izvrstan vokalist ali i Yoda, mudrac koji puno zna o glazbi. U natjecateljima vidim ljude, zabavno je gledati kako oni koji otpadnu zažele sreću onima koji idu alje, a najradije bi ih iscipelarili.

5. Poznati ste po svojoj crvenoj boji kose i po ekstravagantnijem stilu oblačenja. Sada su, koliko vidimo, brkovi došli do izražaja. Dobro vam stoje J Jer, što je muškarac bez brkova, zar ne?

Iza brkova je i dalje onaj isti dječak koji voli tajlandsku glazbu.

6. Za sebe kažete da niste glazbenik jer ne svirate niti jedan instrument, već „samo znate čitati note“. No, imate itekako dobar nos za pronalazak glazbenih talenata. Kako vam to uspijeva?

Sve je relativno, a nema relativnijega od jučerašnjih izjava. Tko sam ja da budem dosljedan? Uopće nemam dobar nos i ne znam da li sam u životu pronašao ijedan talent. Zapravo jesam glazbenik ako je kriterij sviranje instrumenta, a note čitam, ali toliko sporo da mi se čak i čitanje partiture nekog brzog punk komada razvuče kao da čitam misu.

7. Vaša diskografska kuća „Dallas Records“ može se pohvaliti s brojnim postignućima. Na koji ste trenutak u karijeri najponosniji? Je li vam koji izvođač/grupa izbjegla za dlaku?

Hm, trebao bih razmisliti.

8. Možete li izdvojiti bar jednog domaćeg glazbenika koji bi, prema vašem mišljenju, mogao imati savršenu svjetsku karijeru da je, recimo, rođen u Londonu ili New Yorku?

Ima ih jako puno, a izdvojio bih Nenu Belana. On je najveći autor popularne glazbe na ex Yu prostorima unazad 30 i kusur godina. I Let 3, to je osnova geometrije.