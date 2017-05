Remi natjecateljici Petri: „Zbog tebe tonci ostaju bez posla!“

Žiri se dobro zabavio

U petoj audicijskoj epizodi glazbenog showa 'Zvijezde' žiri se uspio naježiti, rasplesati na svojim stolicama ili ostati bez teksta. Za to su redom zasluženi natjecatelji Petra, Marija, Sandro i Iva koji do dobili prolaz u drugi krug natjecanja!

Nakon što je pred žirijem otpjevala “Pelin i med“ Dine Dvornika i „Peace of my heart“ Arethe Franklin, iskusna Porečanka Petra Tripar (29) od žirija je dobila same pohvale. Remi je ostala iznenađena njezinim glasom koji je vladao studijem.

„Uz tebe tonci ostaju bez posla! Šta će nam mikrofoni i razglas kad ovakav vokal raznese. Stava imaš na kamione, to ti uopće ne fali“, komentirala je Remi Petrin nastup na audiciji, dok je Tony mogao samo nadodati kako je iznenađen njezinom distorzijom u glasu, a „to niti Indira (Levak iz grupe „Colonia“) ne može“ napraviti.

Natjecateljica Marija Radonić (20) iz Đakova uspjela je naježiti žiri svojom izvedbom Siinog hita „Elastic heart“. Njezin glas podsjetio je Remi na crnačke vokale u gospelima, a Tony je Mariji bez razmišljanja i dodatnog komentara udijelio svoj „da“ prolasku u drugi krug.

I dok je simpatični Sandro Bjelanović (18) iz Novske „ubio“ Maju, Remi i Massima svojim nastupom, rasplesavši ih pjesmama Johnny Casha i Borisa Hrepića Hrepe, natjecateljica Iva Filipan (19) iz Zagreba ostavila ih je bez teksta svojom izvedbom „Nocturna“ Olivera Dragojevića. Djevojka je od treme i uzbuđenja zaplakala tijekom pjevanja druge pjesme, Beyonceinog hita „Pretty hurts“, što je ražalostilo Tonyja, ali i natjeralo Remi da je suoči sa stvarnošću među profesiolancima.

„Draga moja, ako ovakvu slabost pokažeš na glazbenoj sceni, rastrgat će te u sekundi. Tako da, ako se želiš baviti muzičkim poslom, iznutra moraš biti čelična. Dakle, očvrsni i dođi nam sljedeći put da nas osvojiš“, objasnila je Remi kandidatkinji Ivi prije negoli joj je dala svoj glas za prolazak u drugi krug.

U nastavak showa idu i Andrea Dugandžić (25) iz Zadra i Kristijan Stepinac (24) iz Krašića, dok sestre Patricija (22) i Pamela Miđić (17) iz Osijeka, Dean Kožarić (21) iz Đelekovaca, Nikola Škvorc (16) iz Gornje Stubice te Marko Bačurin (30) i Mihaela Borzan (17) iz Velike Gorice nisu dobili dovoljan broj glasova za nastavak natjecanja.

Nova epizoda 'Zvijezdi' očekuje vas i sutra, u utorak 16. svibnja, u 20 sati na RTL-u!