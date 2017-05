Na audiciju došla s raštimanom gitarom – i prošla dalje!

Audicije su završile, a oni kandidati showa 'Zvijezde' koji su od žirija dobili dva ili sva tri glasa mogu se pripremati za drugi krug natjecanja. Među njima su i Matea, Ivanica i Antonija, djevojke koje su svojim glasom i talentom oduševile žiri.

Matea Bošnjak (17) iz Bosne i Hercegovine ima malo glazbenog znanja, no dovoljno da pjeva od srca te svira klavir i gitaru, a voljela bi naučiti svirati i ukulele. Žiriju je odlučila otpjevati bezvremenski hit „Ružica si bila“ Bijelog dugmeta, i nije pogriješila. Od Massima, Mirele Priselac Remi i Maje Bajamić dobila je same pohvale.

„A šta da ti kažem? Sigurno je to da si jedna od najboljih koja se prijavila ove sezone“, izjavio je Massimo prije nego li je Matei dao svoj glas za nastavak natjecanja, a s njim su se složile i Remi i Maja.

„Krenula si s „Ružicom“, a ja sam oko tebe vidjela jato ptica u slowmotionu. Kod mene imaš apsolutni prolaz. Izvrsna si!“, kazala je Remi, a Maja je nadovezala kako Andrea ima talent, glas, raspon i nevjerojatnu izdržljivost jer je „vrhunski iščupala visoke lage“

Unatoč raštimanoj gitari, Ivanica Pavlov (30) iz Tisnog na otoku Murteru također je prošla dalje. Pjeva na ulicama Zagreba jer njezine vokalne mogućnosti nisu simpatične susjedima stana u kojem već godinama živi. Isprva joj je bilo neugodno pjevati pred prolaznicima, no posjetnicu jednog Amerikanca, glazbenika iz New Orleansa koji joj se divi, čuva kao da je vrijednije od zlata. Ivanica je pred žirijem otpjevala dvije pjesme, „Say you love me“ Jessie Ware i „Jedina“ grupe E.T., te dobila pohvale, ali i kritike – što zbog neusklađene gitare, što zbog činjenice da je izabrala teške pjesme zbog kojih se činilo kao da je vikala, a ne pjevala.

Za razliku od Ivanice, Antonija Kihalić (24) iz Petrinje uspjela je izvući smiješak zadovoljstva na licima članova žirija kad je otpjevala „House of the rising sun“ grupe Animals. Komplimenti su se dijelili šakom i kapom…

„Kad si počela pjevati, odmah si me uvukla u priču. Izvadila si baršunasti, mekani bluzerski sag i žarko želim znati gdje će to ići. Raduje me što ćemo se družiti sljedećim epizodama“, kazala je Remi.

U drugi krug natjecanja prošli su i Iva Vranješ (22) iz Zagreba, Teo Grčić (28) iz Splita, Ana Ivanković (18) iz Kupljenova iz Zaprešića, Milorad Bošković (31) iz Poreča i Dario Bursać (24) iz Petrinje, dok Lidija Prusac (28) iz Metkovića, Maja Miličević (27) iz Velike Gorice, Silvien Krošnjak (27) iz Rijeke te Marin Baničević (26) s Korčule nisu bili te sreće.

Gotovo stotinu mladih glazbenih nada u protekla je dva tjedna dobilo svojih pet minuta tijekom kojih su pjevačkim sposobnostima morali očarati žiri 'Zvijezda'. To je uspjelo učiniti samo njih šezdeset, koji u ponedjeljak, 22. svibnja, prelaze u drugu fazu natjecanja. Sretno!