Remi o drugoj fazi natjecanja

Više od tisuću prijavljenih, a samo njih stotinjak dobilo je priliku pjevati pred žirijem prve sezone glazbeno-natjecateljskog showa 'Zvijezde'! Svi koji su svojim pjevačkim sposobnostima očarali Tonyja, Massima, Remi, Foxa i Maju Bajamić u ponedjeljak, 22. svibnja ulaze u drugu fazu natjecanja.

Natjecatelji koji su na audicijama dobili barem dvije ili sve tri potvrde žirija za prolaz dalje od sljedećeg ponedjeljka ulaze u novi krug natjecanja. Članica žirija showa, Mirela Priselac Remi, otkriva što u nastavku showa čeka natjecatelje, ali i gledatelje.

“Kažu da se prvi pamte, pa su tako neki u prvoj fazi ostali zapamćeni, a neki su se vratili doma i poklopili ušima. Druga faza je nekima donijela velike probleme jer smo uvidjeli da su zapravo "one hit wonder" i nanjušili smo njihov blef. A neki su kandidati iz emisije u emisiju, iz izazova u izazov, postajali sve bolji i bolji - kao fino brušeni dijamant. Takvi su me najviše oduševljavali! Taman pomisliš da je netko dao sve od sebe i "razvalio", kadli u idućoj emisiji ode još dva koraka dalje! Genijalno! Neki su se kandidati opustili, a neki zapustili i show napustili!”, kaže Remi.

U tom drugom krugu showa natjecatelji će nastupati podijeljeni u deset grupa i pjevati pjesme koje su dobili u zadatak, odnosno slučajno odabrali. Svaki će član žirija biti odgovoran za dvije skupine natjecatelja. Nakon svih nastupa i zajedničke odluke žirija, profilirat će se 20 najboljih kandidata koji nastavljaju svoj put prema tituli nove glazbene zvijezde.

Žiri će i dalje u svakom dijelu natjecanja imati dvostruku ulogu. Osim što će odlučivati koji od kandidata svojim glazbenim sposobnostima zaslužuje prolazak u ostale faze natjecanja, pa sve do finala, Remi, Tony Cetinski, Massimo, Goran Lisica Fox i Maja Bajamić će također imati priliku i dijeliti savjete, hrabriti i pomagati natjecateljima.

Oni najbolji će glasom izboriti ulazak u veliko finale iz kojeg će samo jedna ili jedan od njih izići kao pobjednik i osvojiti laskavu titulu nove glazbene zvijezde, bogatu novčanu nagradu od 100 tisuća kuna i ugovor s Dallas Recordsom za snimanje albuma.

Potragu za najsjajnijom glazbenom zvijezdom gledajte od ponedjeljka do četvrtka od 20 sati na RTL-u!