Tony Cetinski: 'Obožavateljima pripremam dva velika izenađenja!'

INTERVJU

Osim što popularni glazbenik Tony Cetinski već godinama pali i žari našom glazbenom scenom, ima itekako bogato iskustvo kao član žirija glazbenih projekata. U intervju se osvrnuo na show 'Zviejzde', današnju glazbenu scenu i svoju karijeru...

Novi glazbeni show 'Zvijezde', koji se emitira od ponedjeljka do četvrtka, pjevačkim malcima diljem Hrvatske daje nadu za ostvarenje želja ili početak nove karijere. Tony Cetinski jedan je od peteročlanog žirija, koji pokušava pronaći novu pjevačku nadu. U intervjuu za naš portal, Tony otkriva na kakve je sve talente naišao, ali i koliko je danas teško pronaći talentiranog pjevača.

1. Postoji li netko od kandidata 'Zvijezda' tko vas se posebno dojmio, bilo da je riječ o predivnom glasu, karakteru, ili nekome tko uopće ne zna pjevati?

Divim se svim kandidatima jer nije se lako odlučiti stati pred žiri i pjevati. Ali nemogu se načuditi koliko ljudi često nemaju spoj sa uzemljenjem i stvarno misle da je ovaj posao samo smijeh i pjevušenje.

2. Mislite li da su kandidati premalo samokritični, jer bilo ih je dosta koji baš i nisu pokazali odlične pjevačke sposobnosti?

Pa ni na profesionalnoj glazbenoj sceni nije ništa puno bolje. Hahaha, šalim se. Ma samouvjerenost je dobra dok nije pretjerana i s argumentima. Ostalo sve graniči s glupošću.

3. Koja pjesma se najčešće izvodila na audicijama?

Nije bilo neke određene pjesme koja bi se često ponavljala, što govori da su nam kandidati podosta šaroliki u žanrovima i pjesmama.

4. Postoji li neka pjesma koju izvode kandidati, a koja vas izrazito nervira ili pak neka koju bi mogli stalno slušati?

Kad netko lijepo pjeva, skoro svaka pjesma zvuči ugodno, a to je bit svega, da slušatelju stvori ugodu dok vas sluša. Pjesme, kao ni ljude, ne dijelim po tipu pjesme ili ljude po vjeri ili bilo kakvoj drugoj podijeli osim na dobar ili loš čovjek i dobra ili loša pjesma.

5. S kojom pjesmom bi vi razoružali žiri da morate?

Ne moram, na sreću, ali da moram onda bi to bila 'Caruso' od Luccia Dalle, dakle neka u kojoj bih prikazao svoju dušu dok ju pjevam.

6. Kako reagirate kada netko na audiciji otpjeva vašu pjesmu?

Ne hranim se time, ali itekako je interesantno čuti svoju pjesmu u obradi druge osobe. Naravno, ako se ne pjeva moja pjesma samo radi prikupljanja bodova.

7. Opišite svakog člana žirija, kako ih vi vidite.



Ma svi su oni divni. Remi je super, Max je ponekad preozbiljan, no kad se našali zna biti odličan. Fox je kralj dramaturgije, tobože ovozemaljske parodije. Naravno, svatko od nas je poseban na svoj način, tako i unikatan u svojoj genijalnosti, stoga ne treba smatrati ovo za što živimo posebnijom genijalnošću od bilo koga drugog, koji radi svoj posao na svoj genijalan način.

Inače ne volim mistificirati sebe i posao kojim se bavim smatrati vrlo teškim već sam sretan što mogu raditi i što je to moj poziv. Svjestan sam pritom da ima puno težih sudbina i poslova, kao što je primjerice raditi u rudniku cijeli dan.

8. Mislite li da je današnjoj djeci lakše probiti se u svijetu glazbe nego što je to bilo u vaše vrijeme (tada nije bilo pjevačkih showova niti previše interneta)?

Danas je lakše postati 'zvijezda', ali gotovo nemoguće opstati, osim ako nisi 'istesao' zanat neko vrijeme u studiju ili sa svirkama na terenu. na kraju dana, najbitnija je ipak pjesma.

9. Uz kakvu glazbu se najbolje opuštate?

Ovisi. Neki chill mix, lounge mix ili smoothe jazz uvijek dobro dođe za opuštanje.

10. Kada bi morali izdvojiti svoju najdražu pjesmu iz vašeg bogatog repertoara, koja bi to bila i zbog čega?



Pjesma '23. prosinac' mi je najdraža, jer me svaki put podsjeti na sve one drage ljude koji nisu više s nama.

11. Jeste li se ikada željeli baviti nekim drugim poslom i ako da, kojim?

Ne bih se sramio nikakvog drugog posla. Radio sam svakakve poslove i sigurno bih se snašao.

12. Postoji li pjesma koju bi mogli slušati cijeli dan na 'repeat-u'?

O daaa. Više njih, ali pjesma 'Human' od Rag'n'Bone Mana može se zaista slušati u svako doba dana.

14. Kakvi su Vam planovi za budućnost? Pripremate li neki veliki koncert, snimate li u studiju, je li na pomolu neka nova pjesma, šapnite nam!

Snimamo, sviramo i živimo! Imamo puno novih pjesama u pripremi i sviramo koncerte acoustic/electric po cijeloj regiji. Također, imam dva velika iznenađenja, ali još nije trenutak za najave.