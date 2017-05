Žiri ima tešku odluku: Od 60 natjecatelja izabrati 20 najboljih!

Bit će suza

Među tisućama prijavljenih u glazbeni show 'Zvijezde' i stotinu koji su stali pred žiri na audiciji, večeras samo njih 60 dobiva priliku ući u novu fazu natjecanja. Za tu se priliku trebaju prilagoditi zahtjevu da postanu dio grupe, što se pojedinim natjecateljima neće svidjeti…

Na početku nove faze natjecanja kandidate je na pozornici dočekalo iznenađenje. Voditeljica Antonija Blaće otkrila im je što im donosi 'zvjezdano nebo', odnosno 60 kartonskih, srebrnih zvijezda na kojima je ispisano desetak pjesama koje se ponavljaju nekoliko puta. Natjecatelji imaju dvije minute da odaberu pjesmu koju će otpjevati pred jednim članom žirija, a oni natjecatelji koji odaberu istu pjesmu, čine grupu. Jednom kada natjecatelji uzmu svoju zvijezdu, ne smiju je vratiti ili je zamijeniti s drugima. Također, među ponuđenim zvijezdama stoji još jedno iznenađenje – svi kandidati koji odaberu praznu zvijezdu, bez imena izvođača i naziva pjesme, moći će sami odlučiti kojoj grupi žele pripadati.

Pojedini natjecatelji nisu zadovoljni ovom odlukom da se pjeva u grupama. Neki pred žirijem ne žele pjevati pjesmu omraženog im izvođača, poput Justina Biebera ili Adele. Drugi, pak, razmišljaju hoće li ih u stampedu netko gurnuti, dok treći misle da pjevanje u grupi, s ljudima koje nikada nisu prije vidjeli, ne vodi nikamo. No žiri tvrdi upravo suprotno.

„Moraju se pokazati u najboljem svjetlu u vrlo malo vremena, i to kroz pjesmu koja im možda ne odgovara, s ljudima koji im se možda ne sviđaju“, priznaje Maja Bajamić, koja je nekoć bila na mjestu kandidata i zna što im prolazi kroz glavu u ovom trenutku, dok Tony Cetinski dodaje kako tek sada, u ovoj fazi natjecanja, do izražaja dolazi ta „rubna granica izdržljivosti i prilagodbe“ koja opisuje karakter pjevača jer neki kandidati dolaze do krize i ne žele pjevati onako kako drugi traže ili „nisu imali dovoljno vremena da se pripreme“. „Ovaj dio natjecanja je svojevrsni glazbeni darvinizam. Preživjet će samo oni najjači. A s druge strane, mi u žiriju ih već sada pripremamo za nekakav nastavak karijere. Oni moraju imati prostora za razvijanje…“, kaže Mirela Priselac Remi prije nego li će saslušati kandidate i odabrati one najbolje.

Svaki član žirija odslušat će po dvije skupine kandidata. U audicijskoj fazi Remi, Fox, Maja, Tony i Massimo mnogim su pjevačima dali šansu i provukli ih dalje u natjecanje kroz „ušicu igle“. Jesu li ti natjecatelji iskoristili njihovu blagonaklonost i pokazali žiriju koliko vole nastupati na pozornici, doznat ćemo večeras u novoj epizodi glazbenog showa 'Zvijezde' u 20 sati na RTL-u!